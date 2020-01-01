提前报销？齐达内不确定阿扎尔本赛季能否复出

比利时人在周末又遭受了一次新的伤病打击，而齐达内并不知道这名边锋什么时候会回归。

齐达内不确定埃登·阿扎尔是否会在本赛季再次上场，但是他已经证明了皇家马德里在阿扎尔最近一次受伤后对他脚踝伤病的处理是正确的。

这名比利时国脚在周六0-1输给莱万特的比赛中下半场一瘸一拐地下场，第二天的扫描结果证实他的右脚踝有轻微的骨折。

皇家马德里没有对他的回归给出时间表，但这标志着在周中与曼城的比赛和周日与巴塞罗那的德比战之前皇马受到巨大打击。

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齐达内也不知道这位29岁的球员是否能在赛季结束前复出。

“我不能告诉你。这很难说。”齐达内在周三与曼城的欧冠16强第一回合比赛前的新闻发布会上说：“我们不知道他是否会接受手术，但他显然不高兴。他已经缺阵近3个月了，然后踢了两场比赛，受了伤。

“显然这对他来说是个坏消息，但我不能告诉你他是否会在赛季结束前回来。”

据报道，皇马正在考虑是否要对阿扎尔进行手术治疗。阿扎尔在皇马的首个赛季将比在切尔西的七个赛季中缺席更多的比赛。

然而，齐达内坚持认为这不是一个简单的决定，他只是希望尽快看到一个完全健康的阿扎尔再次出现。

“我不是告诉你什么该做，什么不该做的人。”他说：“显然我们对他的受伤感到不高兴。”

“这是一个糟糕的时刻，我为他感到难过，因为他想上场帮助我们，现在他又缺阵了。这当然是悲伤的。”

“我只希望当他回来的时候他能完全康复。这就是他想要的，也是我们想要的。但这对他来说是个艰难的时刻。”

“我不能告诉你我从他的眼睛里看到了什么，但我可以告诉你他不高兴。对他来说保持积极是很重要的，但这对他来说是一个糟糕的时刻。”

“这并不容易，他在一段时间内还会有这种感觉。他喜欢和我们在一起，帮助我们——这不会改变——但是知道他现在不能上场对他来说是个坏消息。”