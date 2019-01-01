提前应对大巴黎挖角 埃弗顿考察那不勒斯边缘人

埃弗顿对那不勒斯的中场迪亚瓦拉感兴趣。

埃弗顿球探卡洛·贾科姆齐证实了俱乐部对那不勒斯中场迪亚瓦拉的兴趣。

几内亚人被认为是盖耶的可能替代者，有传闻称盖耶将离开古迪逊公园球场加盟法甲冠军巴黎圣日耳曼。

如果盖耶这个月要离开的话，太妃糖需要立即找人替代他，埃弗顿的球探贾科姆齐已经证实他一直在观察21岁的迪亚瓦拉。

不过，他也表示，但他对本月是否能完成这一行动持怀疑态度。

在那不勒斯电台接受采访时，他说:“有兴趣吗?当然，盖耶也是类似的球员。在赛季中途更换俱乐部是不太合理的。他在踢欧冠，我们没有，所以这（转会）还没成气候。”

“他绝对是一个有趣的球员，这就是为什么我们把他放在我们的笔记本和黑板上，所以有一天我们可以说‘我们推荐了他’。”

在安切洛蒂的手下，迪亚瓦拉本赛季并不是那不勒斯的常规首发，他可能会渴望转会去寻找更多的比赛机会。

他只在意甲出场12次，如果盖耶转会巴黎的话，转会到马科·席尔瓦的球队对双方都合适。

另一个与埃弗顿联系在一起的名字是沃特福德的中场大将杜库雷，他最近表达了他对自己在沃特福德长期前途的怀疑，据报道利物浦和曼联也在关注他的情况。