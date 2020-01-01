推倒重来 索尔斯克亚形容曼联重建为“拆房子”

挪威主帅认为他在清除了前主帅的朽木以恢复俱乐部的“文化”后走上了正确的道路。

索尔斯克亚说，自从他被任命为主教练后，他“不得不把房子拆了”，以开始在曼联的重建工作。

索尔斯克亚一砖一瓦地拆除了他从穆里尼奥那里继承来的阵容，同时在两个转会窗口中增加了5名新球员。

当被问及他在转会市场上的举动时，挪威人解释说他只希望球员愿意为曼联的事业“付出一切”。

其他球队

“我被要求做这个工作。”他告诉记者：“我认为球迷们看到了我们想要做的，我们必须做到。”

“就像我上周说的，三周前，四周前，五周前——这是重建。你必须把房子拆了，你必须把没放在心上的的球员赶出去。”

“我们现在有了更多的球员，我想要建立的那种文化，那就是曼联的文化。”

“我知道我们不是在弗格森爵士的时代，但是我们拥有的球员，他们有正确的心态和良好的人格。”

“对我来说，这是第一个标记。如果你不为球队付出一切，你就不能留在这里。”

费尔南德斯在周六老特拉福德0-0战平狼队的比赛中完成了他的处子秀，这只会给索尔斯克亚增加压力。

曼联主教练仍然呼吁大家要有耐心，但是他坚持认为他的球队有能力在接下来的几年里赢得冠军。

“当然，我们拥有不同于弗格森爵士的冠军球队的一套阵容。”索尔斯克亚补充道：“你不能期望现在的这群球员——他们没有赢球的经验，但在接下来的几年里，这肯定会发生。”

“这就是我们努力的方向，这就是为什么那些球员会在这里，因为我能在他们身上看到曼联的精神。”