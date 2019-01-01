接连翻车不害怕 沙奇里相信红军能触底反弹

沙里奇相信，克洛普可以带领红军走出低谷，对于之前的失利不必太过担忧。

在经历了长期不败后，英超领头羊近日在不同的战场上接连翻车。英超方面，他们1-2输给了曼城，与紧追不舍的第二名只有4分之差；而在足总杯的比赛中，他们又以同样的比分输给了狼队。

两场比赛中，沙奇里都是上场队员之一，不过他对此并不担心。在接受俱乐部官网采访时，他说道：“当然，我们在赛后感到很沮丧，因为我们输球了。这个结果并不令人信服，因为我们都很尽力。我们也试图扳回比分，做了所有能做的直到比赛结束，所以我们并不是在最后关头才开始着急，我们已经全力以赴了。”

“有时候确实需要一点运气，那个任意球的确是我们不走运。我看着球直奔球门内，但最终还是没能打进。”

“上场的队员里确实有很多萌新，还有些队员已经很久不上场了。我们真的很想赢下这场比赛，进入下一轮，但足总杯的规则就是这样，只要输一场就会凉凉。所以，现在我们需要把重心重新放在周末的英超比赛上。”

当被问及在周六对阵布莱顿时是否需要“深度挖掘”阵容时，沙奇里表示：“我觉得我们的阵容深度足够了。这个赛季以来，我们有很多能够随时上场的队员，也能高质量地打完比赛。”

在参赛的小将中，荷兰球员霍佛在足总杯第三轮就当过洛夫伦的替补。只有16岁的他表现抢眼，展示出的自信与老练让人印象深刻。谈到他时，沙奇里说道：“他非常出色。他还很年轻，在球场上也能看出来。在场上，他做到了完全投入，在未来他一定大有前途。”