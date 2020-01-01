接近鲁梅尼格与贝肯鲍尔 穆勒已成拜仁传奇之一

德国国脚托马斯·穆勒与拜仁慕尼黑的恋情将至少持续到2023年。

关于穆勒可能在赛季末离开安联球场的传言目前已不攻自破，这位30岁的前锋看起来将成为职业生涯只效力一家俱乐部传奇中的一员。

自2008年首次亮相以来，穆勒、这位2014年世界杯冠军成员，已经成为了拜仁历史上的最佳球员之一。在Opta数据的帮助下，我们分析了穆勒拜仁生涯背后的数据。

逼近贝肯鲍尔和鲁梅尼格

其他球队

穆勒目前已经成为了拜仁历史上最伟大的球员之一，只有6名球员超过他在拜仁的521次出场数，而贝肯鲍尔就是他下一个超越的目标。

在这段时间里，穆勒已经为球队打进了195个令人印象深刻的进球。只有盖德·穆勒、莱万多夫斯基和鲁梅尼格比他的进球多。

穆勒对拜仁的创造力同样重要，他为拜仁贡献了146次助攻，这意味着他总共为俱乐部创造了341粒进球，每112分钟贡献一粒进球。

享受弗里克执教下的生活

在安切洛蒂和科瓦奇手下，穆勒一度沦为了球队的替补，不过在弗里克接手后，他在上周与俱乐部签下了一份为期三年的续约合同，这位德国国脚的事业再次蒸蒸日上。

穆勒、戴维斯与诺伊尔，是仅有的在弗里克执教下的21场比赛中全部出场的三人之一，他的8球13助攻在队内仅次于莱万多夫斯基的24个，在本赛季的德甲联赛中的助攻数也来到了16次。

穆勒现在有机会打破德布劳内在2014-15赛季为沃尔夫斯堡效力时所创造的记录，曼城中场曾在那个赛季的德甲联赛中送出了20次助攻。

穆勒的里程碑

-穆勒在2008-09赛季德甲联赛揭幕的第一天就上演了自己的一线队首秀，在拜仁与汉堡的比赛中，他在第79分钟替补克洛泽上场，帮助拜仁2-2战平了汉堡。

年仅19岁5个月零25天的穆勒在2009年3月拜仁7-1击败希普竞技的比赛中完成了他的欧冠处子秀。他还在第90分钟为球队打进了他的处子进球。

2009年9月12日，在20岁生日的前一天，穆勒收获了自己德甲生涯的前两粒进球，帮助球队5比1战胜了多特蒙德。

和队友大卫·阿拉巴一样，穆勒已经赢得了8次德甲冠军，他的前队友弗兰克·里贝里(9次)是唯一一个赢得德甲冠军次数超过他的球员。

-穆勒总共赢得了247场德甲比赛(和皮萨罗一样多)。在德国顶级联赛中，只有6名球员超过他，其中包括他的前队友菲利普·拉姆，拜仁前队长总共赢得了250场德甲胜利。

- 2010年5月1日，穆勒在3-1战胜波鸿的比赛中完成了他的自己第一个帽子戏法，使他成为了德甲拜仁历史上最年轻的帽子戏法球员，至今他仍保持着这一纪录。

-他表现最好的一个赛季是在2015-16赛季，他在31场比赛中参与了25粒德甲进球(20粒进球，5次助攻)，如果算上其他各项赛事中的比赛，他总共斩获了32粒进球和10次助攻。

-在科瓦奇执教拜仁主教练的最后一场比赛——去年11月1比5惨败于法兰克福，是穆勒代表拜仁参加的第500场比赛。

-在11月4-0战胜多特蒙德的比赛中，穆勒成为了自2004-05赛季开始收集详细数据以来的第一位斩获100次德甲助攻的球员。