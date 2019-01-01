接近谈崩 大巴黎怀疑巴萨是否还想报价内马尔

加泰罗尼亚豪门仍然热衷于将巴西人带回西甲，但是留给他们达成协议的时间已经不多了。

巴黎圣日耳曼俱乐部体育总监莱昂纳多表示，他们怀疑在周一的转会截止日期之前是否能收到巴塞罗那对内马尔的报价。

这位巴西人一直是今夏转会传闻的核心人物。据报道，巴塞罗那和皇家马德里都希望将他带回西班牙，而就在两年前，他从诺坎普以2.22亿欧元(合2.01亿英镑/ 2.54亿美元)加盟大巴黎，创下了转会金额的世界纪录。

巴黎圣日耳曼已经承认他们愿意让这名27岁的球员离开，但是他们坚持认为他们需要得到一份强有力的报价来批准这笔交易。

内马尔本赛季还没有在法甲为巴黎圣日耳曼出场，这一肥皂剧似乎将在周一的转会截止日期前迎来高潮 。

在周五球队2-0战胜梅兹后，莱昂纳多重申了巴黎圣日耳曼愿意让内马尔离开，但是他强调，在最后期限之前，巴塞罗那必须提出一个可以接受的报价。

“我们的立场一直很明确，他们一直知道我们想要什么，这在各个方面都很清楚。”他告诉记者：“第一个书面报价是在8月27日，离转会窗口结束还有五天，我们甚至愿意与其他球员进行谈判，但我们从来没有就我们想要的达成一致。这完全取决于巴萨，我们距离转会窗口结束还有三天时间。今天，协议还没有达成。我们是开放的，但是距离转会窗口结束还有三天。”

“内马尔的立场一直很明确，我们的立场也很明确，如果我们收到满意的报价，他可以离开，但事实并非如此。每个人的立场都很清楚。每个人都知道，我们不同意，我们知道一切，我们彼此交谈，巴萨提出报价，我们接受与否。我们说的是实话，我们对他的离开持开放态度，只有在他的报价令我们满意的情况下，我们才会接受他的离开。这份报价还没有到，预计周一之前不会有任何结果。”

莱昂纳多也承认即使他留在俱乐部，内马尔和巴黎圣日耳曼的关系“并不理想”，他们已经开始考虑换人。

“我们想要一个替代者和其他球员完成比赛，我们对此持开放态度，”他补充道：“他是一名非凡的球员，我不跟他不熟，随着时间的推移，我欣赏他的表现，他是个好人，但我们想和他建立尽可能最好的关系是正常的，而现在这不是理想的关系。”