接替贝大师 曼城助教成头号热门

在贝尼特斯离开后，米克尔·阿尔特塔成为了纽卡的首选。

曼城助理教练米克尔·阿尔特塔是最早从拉法·贝尼特斯手中接任纽卡斯尔主帅的热门人选，此前俱乐部宣布他们不会续签贝尼特斯的合同。

贝尼特斯已经在圣詹姆斯公园待了三年，在这段时间里，他在泰恩赛德的混乱中巩固了自己作为球迷最爱的地位。

他即将离开的消息给喜鹊留下了一个巨大的空缺，正如英国广播公司体育频道的大卫·奥恩斯坦在推特上所言，早期的报道称这位前埃弗顿和阿森纳中场是喜鹊目前最有可能的目标，尽管目前还没有正式的联系。

在他的推特上，奥恩斯坦写道:“很多纽卡斯尔球迷都在担心这个消息——贝尼特斯在执教三年之后离开。人们对球队老板阿什利的愤怒以及球队和收购传闻的不确定性只会增加。米克尔·阿尔特塔是大多数博彩公司的早期热门，但目前还没有任何联系。”

阿尔特塔的职业生涯始于巴塞罗那著名的拉玛西亚足球学院，之后被租借到巴黎圣日耳曼，先后效力于流浪者、皇家社会、埃弗顿和阿森纳。

然而，所有人都认为，他在瓜迪奥拉麾下的曼城助理教练一职给人留下了深刻的印象，而且自2016年加盟曼城以来，他一直与一些执教职位联系在一起，其中包括到阿森纳接替温格。