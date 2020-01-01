接替伊布 洛杉矶银河正认真考虑引进小豌豆

洛杉矶银河总经理已经证实，他们正在就这个月签下这名前曼联前锋进行谈判。

洛杉矶银河队总经理丹尼斯·特克洛斯透露，俱乐部正试图在1月份的转会窗口中以900万欧元的价格收购塞维利亚前锋哈维尔·埃尔南德斯。

埃尔南德斯9月2日从西汉姆转会到皮斯胡安球场，与这家安达卢西亚俱乐部签署了一份为期三年的合同。

然而，这位31岁的球员本赛季一直在难以获得正常的出场时间，他只有四次联赛首发和一个进球。

随着冬季转会窗口的开启，关于埃尔南德斯将离开塞维利亚的传闻四起，而美国职业足球大联盟（MLS）是他最有可能的下一个目的地。

洛杉矶银河队被认为对墨西哥国脚很感兴趣，特克洛斯已经证实了这一点。

“我认为他对我们有好处。”特克洛斯告诉《洛杉矶时报》：“我们会认真尝试的。”

据报道，特克洛斯希望在未来几天内完成对埃尔南德斯的交易，而银河的季前准备工作将在下周末开始。

洛杉矶银河目前还没有找到一个能够替代伊布拉希莫维奇的人。伊布去年11月离开了俱乐部，之后回到意大利，为AC米兰效力。

埃尔南德斯是美国最受欢迎的墨西哥球员之一，如果他能在1月底前转会到洛杉矶银河，他将填补瑞典人留下的空缺。

去年11月，这位前曼联和皇家马德里的前锋表示在职业生涯结束前他愿意转会美国职业足球大联盟。

他在接受《洛杉矶时报》采访时表示：“我想对任何机会都尽可能地开放，当我将来需要做决定时，这些决定，我会仔细考虑，并努力做出最好的决定。”

“MLS是一个正在进步的联盟。这是一个机会。每个联赛都是一个机会。”

如果埃尔南德斯决定离开塞维利亚，他可能会走上与他的国家队队友一样的道路，而卡洛斯·贝拉现在已经在洛杉矶FC效力。

然而，埃尔南德斯目前仍然是塞维利亚的一名球员，他正在和其他球员一起为周日在伯纳乌与皇家马德里的关键比赛做准备。