接受转变 戴尔：穆帅是接替波帅的完美人选

这位英格兰国脚希望热刺的新教练能够在北伦敦延续他的辉煌生涯。

埃里克·戴尔相信若泽·穆里尼奥是接替毛里西奥·波切蒂诺的完美人选。

在周六3-2战胜西汉姆的比赛结束后，戴尔表示他并不想看到波切蒂诺的离开，但是他希望白百合能在穆里尼奥的带领下更进一步。

戴尔说：“我认为他接替是波切蒂诺的最佳人选，这是我的感觉。我们真的很高兴，如果有人要取代波切蒂诺，那就是他。他的纪录令人难以置信，他传递了那种信心。他说话的方式，你相信，你从他那里感受到。我认为对每个人来说，我们能在波切蒂诺和现在的穆里尼奥手下踢球是非常幸运的。我们真是太幸运了。”

“我想他对你们说过，就像他对我们说过的，他不想在比赛前两天改变一切。我认为这将是一个渐进的过程。他有他的方式，他有他的想法和他的心态，所以我们现在只是试着去适应。”

周二晚上，波切蒂诺被解职，11个小时后穆里尼奥被任命，足球界掀起轩然大波。

戴尔说：“这几天太疯狂了。那天晚上我们通过俱乐部发现了这件事。在一起这么长时间之后，我们有很多情感，这很正常。我有告别吗？是的，这对我和每个人都很重要。我想每个人都用自己的方式做了这件事。我跟他和教练组谈过，感觉很好。”

与此同时，哈里·凯恩透露，在阿根廷人被解雇的消息传出后，他去了波切蒂诺家里。

“我去了他家，第二天就找到了他。”英格兰队长说：“大家都很震惊，所以我想去看看他，我们聊了几个小时。在新主帅上任之前做这件事很好。这是我职业生涯中从未有过的一周。周二晚上对每个人来说都是一个巨大的打击，包括球员在内，然后这是一个快速的转变。突然间，我们有了一位新教练，他是比赛中最好的教练之一，所以你必须自动地把注意力转向他，专注于比赛。”

和戴尔一样，凯恩希望穆里尼奥能保持他的奖杯纪录。

“主帅在他去过的每一家俱乐部都赢过冠军，这是无法回避的。”这位前锋说：“他想赢。他是公认的赢家。”

“我已经明确表示，我正处于我职业生涯中想要赢得奖杯的阶段。我已经说得很清楚了，我想在这里赢球，对我们来说这是重要的一年。现实地说，我们本赛季在欧冠和足总杯上都在努力做到这一点。”

“毛里西奥在的时候我们想赢，现在我们也想赢。但当然，当一个人拥有像他这样的声誉时，它会给你信心，让你对团队有信心。现在对每个人来说，向教练展示他们能做些什么几乎是一个全新的开始，希望球员们能以此为基础。”