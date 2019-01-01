排除引进伊布可能 德佬愿与加图索从零开始

意甲球队不太可能追逐这名前锋，虽然他在安切洛蒂任职期间曾与转会那不勒斯联系在一起。

那不勒斯老板奥雷里奥·德·劳伦蒂斯似乎排除了签下伊布拉希莫维奇的可能性，他坚持在加图索取代卡洛·安切洛蒂之后，俱乐部必须“从头开始”。

伊布拉希莫维奇在离开美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队后成为了自由球员，这名经验丰富的前锋被传将通过那不勒斯、米兰回到意甲。

由于伊布之前曾希望重新加入米兰，而红黑军团主帅加图索的到来让人们猜测伊布拉希莫维奇可能会转投那不勒斯。

此前有报道称那不勒斯向伊布拉希莫维奇提供了一份18个月的合同，但主教练安切洛蒂在周二的冠军联赛胜利后被解雇。

当被问及伊布时，德劳伦提斯告诉记者:“兹拉坦是一个伟大的人，有着坚强的性格。当安切洛蒂执教时，我们考虑的是伊布，因为他会承担一定的角色。”

“现在在考虑他之前，我还有其他的事情要做，因为这支球队必须在一个不同的体系中比赛，有一条非常高的防线，而且不能再有如同在对阵帕尔马的比赛中出现的松懈。”

“我们必须首先关注我们的内部，然后加强中场。很遗憾，我们为安切洛蒂所做的一切现在都被取消了，我们重新开始为加图索的想法而努力。我们将从零开始，但并不缺乏热情。”

加图索执教的第一场比赛并没有按照计划进行——那不勒斯在周六客场1 - 2不敌帕尔马，在93分钟时丢了一个球。

这一结果使得那不勒斯在意甲排名第八，在联赛八连败的情况下，离前四名还差11分。

“我完全赞同加图索，他是一个伟大的劳动者，”德劳伦蒂斯说。“他在米兰表现得很好，这是我们对他的正确定位，卡罗也是，他仍然是一个非凡的人。”

“现在我们需要极大的耐心、钢铁般的意志和冷静的头脑。我把这一切都告诉了球迷。他们想要不惜一切代价赢得比赛，但是足球已经改变了，而且变得更加复杂。”

关于安切洛蒂，德·劳伦蒂斯补充道:“我只能祝愿安切洛蒂一切顺利。他是一个非凡的人，一个伟大的朋友。一旦赛季结束，我就会看看所有的事情，了解是什么出了问题，是谁出了问题。我们会划出明确的界限。”