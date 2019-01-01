排名攀升 埃梅里：第三名对阿森纳很重要

枪手主帅在酋长球场看到了他的球队的优势，大卫·路易斯的进球帮助他们提升排名。

乌奈·埃梅里承认阿森纳1-0战胜伯恩茅斯获得英超联赛第三名是“重要的”，但他也承认他的球队还有改进的空间。

这名巴西后卫在第9分钟头球破门，埃梅里的球队最终全取三分。这场胜利让他们的排名再次上升，阿森纳现在只比卫冕冠军曼城落后一分。

埃梅里很高兴在国际比赛日之前得到了一个积极的结果，他看到他的球队重回积分榜的欧冠区：“这是我们今天的目标。对于我们的信心来说，获得第三很重要。也许在下半场我们比我们想象的要挣扎得更多，也许在某些时候我们感到了压力。对我来说，这是年轻球员的又一步，对我们来说也是。当对手逼我们的时候，我们没有感到害怕。我真的认为下半场我们可以分析和提高，我们会这么做的。在90分钟内我们值得获胜。”

西班牙人补充道：“今天我们想要更进一步，做得更好，控制得更好，但知道这将是困难的。我们踢得很好，防守也很强。我们进了一个球，进入了他们的禁区多次获得机会。下半场是一个很好的机会来保持我们的信心，拿球变得更好，并阻止他们拿球。我们在上半场做得很完美，但在下半场，也许是因为机会来迟了，我们失去了机会。我们对这个结果感到非常高兴，也为这个结果感到非常自豪。”

路易斯的头球是他在枪手的第一个进球，在今夏从切尔西转会而来之后，巴西人将在本赛季扮演重要的角色。

埃梅里这样评价他的中卫：“最重要的是要有很多的角球。上半场我们踢得很好。当我们有很多角球的时候，我们可以得分。他非常积极。他每次都在谈论积极的事情。他正在帮助年轻队员。他来晚了，但他的举止都带着很高的奉献精神。”