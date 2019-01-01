掏得起钱 阿森纳关注伯恩利年轻边锋

据报道，阿森纳是越来越多关注伯恩利边锋德怀特·麦克尼尔的潜在买家之一。

19岁的麦克尼尔上个赛季在伯恩利的表现非常出色，当时肖恩·戴奇的球队团结一致避免了降级。

麦克尼尔在21场英超比赛中打入3球，送出5次助攻，他的出色表现吸引了包括埃弗顿、纽卡斯尔和瓜迪奥拉的曼城在内的几家俱乐部的兴趣。

据伯恩利快报报道，阿森纳也在关注这位英格兰U20国家队球员的名单中。

乌奈·埃梅里渴望在今年夏天引进一名边锋，水晶宫的威尔弗里德·扎哈和伯恩茅斯的瑞恩·弗雷泽也在俱乐部的考虑范围之内，后者需要2500万英镑的报价才能离开南海岸。

麦克尼尔在曼联度过了他大部分的青年生涯，他将会成为枪手们可以负担得起的替代者，但是他们很可能会面临激烈的竞争来签下他。

对于他的队友詹姆斯·塔尔科夫斯基来说，麦克尼尔吸引了如此多的关注并不奇怪。

“这很自然，”塔尔科夫斯基说：“任何一个在比赛中表现出色的球员都会被周围的人盯上，尤其是在他这个年纪。他还很年轻，还有很多时间可以改进。这个数据(他是联盟中最有创造力的少年)不会让我惊讶，因为他的能力和对他的需求。他想要球，他想打败别人，他去了一些重要的地方，和一些重要的球员对抗，展示了他有多棒。在客场对阵安菲尔德的比赛中，尽管我们被击败了，但他那天是我们最好的球员，他可能是我们下半场最好的球员之一。这显示出他是多么优秀，但他现在只需要继续这样做。”