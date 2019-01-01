捧一踩一 前热刺主帅：埃里克森比德布劳内差远了

这位前热刺教练相信这位比利时中场本赛季处于自己的节奏之中。

据蒂姆·舍伍德说，曼城的中场组织者凯文·德布劳内与托特纳姆热刺的中场克里斯蒂安·埃里克森相比是另一个层次的球员。

在周六曼城2-2战平热刺的比赛中，比利时人助攻梅开二度，证明了本赛季他对瓜迪奥拉球队的影响有多大。

德布劳内本赛季已经有3次助攻，比上赛季多1次，上赛季他因伤只能出场19次。

再次恢复健康后，这位曼城中场似乎在各方面都表现出色，前托特纳姆热刺主帅称他将一名热刺球星置于自己的阴影之下。

舍伍德在接受澳都斯体育采访时说:“我们在赛前就谈到了埃里克森，以及他对托特纳姆的重要性，我们认为他是一名世界级的球员，如果你说的是世界级的球员，他远远没有达到这个孩子的水平。这个叫凯文·德布劳内的孩子是最棒的，他可以在世界上任何地方踢球，他现在是曼城最有价值的球员。他无处不在。他对这支球队非常重要，上赛季他们在大部分时间没有他的情况下拿到联赛冠军，这是一个巨大的补充。他保持健康，我没有看到任何人阻止他，他是不可思议的。”

尽管上赛季曼城在大部分时间没有他的情况下成功卫冕，但比利时人的重要性毫无疑问。

“不幸的是，上个赛季我们非常想念他。没有他，我们做得非常好，但是有了他，我们更加强大。”瓜迪奥拉在7月份说：“上个赛季他没有假期，但是他有更多的时间休息，他回来了，就像他两个赛季前一样。希望他能保持他的水平。他的思想非常积极，他的品质不言自明。他是一个喜欢踢足球的人。他是一个强大的竞争者。我们现在想要的是保持冷静，不要受伤。”