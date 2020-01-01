换队不换“大巴车”？穆帅被讽最怕利物浦

前利物浦锋线阿尔德里奇并不认为穆里尼奥在面对“地球上最强的”利物浦时，会改变自己一贯的防守战术。

本周六，克洛普的球队将做客北伦敦，与穆里尼奥执教的热刺交锋。

本轮比赛前，利物浦赛季至今还未尝败绩，并且与先一步结束21轮比赛的莱斯特城之间，仍然保持着13分的巨大差距，继续领跑英超积分榜。

穆里尼奥在去年年底接替波切蒂诺成为了热刺新帅。而葡萄牙人的上一份工作，正是在负于利物浦后结束的，当时曼联1-2不敌死敌。

在前红军球员阿尔德里奇看来，穆里尼奥不会改变“摆大巴”的传统套路，而这样的套路也根本无法与利物浦的强大相抗衡。

阿尔德里奇告诉《回声报》：“他们无法阻止我们拿到球权并且突破他们的防守，毫无疑问，穆里尼奥肯定会这样打，因为我相信他一定对利物浦感到十分恐惧。”

“他之前出来说过，利物浦是地球上最优秀的球队。但这没什么好强调的，毕竟我们已经是世俱杯冠军了。他当时一定是咬着牙说出这话的。”

“他不是在吹捧我们，他知道克洛普并不软弱好欺，但这也说明了他这些天的心态。”

“热刺是一支出色的球队，他们很是有很多上赛季打过欧冠决赛的球员，但利物浦一直在进步，已经能够很好地应付那些“摆大巴”的球队，我希望我们继续保持赢球的态势。”

不过由于多线作战和密集的圣诞新年赛程，克洛普可能在本场比赛中对一些存在疲劳状况的球员进行轮换，给年轻人一个表现的机会，就像他们在足总杯赛场击败埃弗顿时所做的那样。当时红军正是凭借18岁的柯蒂斯-琼斯打入的致胜进球，才在这一次的默西塞德德比中1-0击败对手。

阿尔德里奇继续说道：“这对利物浦来说是个好兆头，并且不只是是一个遥远的未来。”

“利物浦这个赛季还有许多比赛要打，这些孩子已经证明他们具备上场的能力。”

“如果是在对阵弱旅的比赛，我们想让阿诺德或者安迪-罗伯逊休息一下，那么我会很乐意看到像威廉姆斯或者拉鲁西在英超中登场。”