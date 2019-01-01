换血势在必行 曼联有信心拿下朗斯塔夫

曼联有信心在贝尼特斯离开纽卡斯尔后签下西恩·朗斯塔夫，这是他们在夏天签下的第三个球员。

朗斯塔夫上赛季在贝尼特斯的带领下进入了纽卡斯尔一线队，但是西班牙人将在月底离开他的位置，因为他未能与有争议的老板迈克·阿什利达成一份新合同。

这位21岁的球员在3月2日对阵西汉姆联的比赛中膝盖韧带受伤，结束了他的赛季。

尽管朗斯塔夫在这个月的一次采访中承诺他的未来会在纽卡斯尔，但是曼联有信心签下这名21岁的球员。

纽卡斯尔充满不确定性，现在俱乐部正在寻找一个新的教练，据报道给了红魔希望，可以吸引这名中场球员到老特拉福德。

《地铁报》称，纽卡斯尔向他们的新星开出了3000万英镑的估价，而曼联愿意满足他们的要求，尽管最初希望不超过2500万英镑。

虽然朗斯塔夫是否愿意离开他少年时代的俱乐部还有待观察，但阿什利可能更愿意在主教练上任之前从这名高水平球员身上赚钱。

曼联主帅索尔斯克亚今夏将对球队进行大换血，他的目标是年轻球员而不是大牌球星。

老特拉福德俱乐部已经从斯旺西签下了丹尼尔·詹姆斯和水晶宫的天才右后卫阿隆·万-比萨卡。

主教练的下一个愿望是用一名中场球员来代替合同到期的埃雷拉，埃雷拉即将转会到巴黎圣日耳曼。

上赛季租借到莱斯特城并给人留下深刻印象的摩纳哥球星蒂勒曼斯已经被曼联看中，但是索尔斯克亚更愿意把注意力放在其他地方，然后再决定是否引进比利时人。

曼联被葡萄牙体育对布鲁诺·费尔南德斯7000万英镑的估价所阻碍，这最终可能意味着他们将转向朗斯塔夫。