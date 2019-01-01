换帅如换刀 埃梅里：曼联已经变得完全不同

北京时间本周六凌晨，阿森纳将坐镇主场迎战曼联，进行足总杯第四轮淘汰赛对决，主帅埃梅里在赛前表示，曼联在任命索尔斯克亚担任临时主帅后已经变得完全不一样了。

英格兰足总杯第四轮将在本周末上演一场焦点对决，枪手阿森纳坐镇酋长球场迎战红魔曼联。

曼联在解雇穆里尼奥后于12月19日任命索尔斯克亚担任球队临时主帅，此后红魔取得各项赛事7连胜。曼联与阿森纳本赛季的首回合较量在老特拉福德踢成了2比2平局。

在周末足总杯上再次交手之前，埃梅里说：“曼联的球员并没有改变，但他们现在的表现已经完全不同。所有的球员都是信心十足，他们能制造很多的威胁。这对我们来说会是不小的考验。”

不过阿森纳在经历了一段时间的低谷后，在英超联赛第23轮中主场2比0力挫蓝军切尔西，球队上下气势也格外高涨。

埃梅里在展望这场比赛时表示：“在对切尔西的比赛中，球员们踢出了自己的比赛，有良好的势头。对手曼联的球员们都很有实力，我们还是会一如既往，我们必须加强防守，我们需要所有的球员都去防守，不仅是后卫。进攻线的球员也可以帮到我们，我们的目标是再次拿到零封。”

双方阵容中都有一些伤员，阿森纳方面在击败切尔西的比赛中折损了后防大将贝莱林，并且官方消息确认他的赛季已经报销。而曼联的中后卫方面继续面临斯莫林和罗霍的缺阵，在上轮联赛对阵布莱顿的比赛中，拉什福德也出现受伤情况，能否出战阿森纳还存在疑问。