换下预防 埃默森淡化受伤担忧：没什么要紧的

这名25岁的球员已经消除了人们对他可能长期缺阵的担忧，他坚称自己只是在国家队比赛中受了“轻伤”。

埃默森·帕尔米耶里在周日意大利战胜芬兰的比赛中一瘸一拐地离开了赛场，但现在他对自己的伤病状况给出了积极的消息。

这名切尔西左后卫在追赶普奇时被换下，不得不在这场2020年欧洲杯预选赛的第8分钟就被换下。

看到后卫埃默森的提早离场后，弗兰克·兰帕德很担心——本赛季切尔西的四场英超联赛中，他都是首发。

但这位25岁的球员在赛后在社交媒体上平息了人们对疑似肌肉问题严重性的担忧。

埃默生在推特上写道:“伙计们，今天是非常重要的胜利。”

“不幸的是我受了点轻伤，但并不严重。让我们继续吧！”

罗伯托·曼奇尼用亚历山德罗·弗洛伦齐换下了埃莫森，随后证实此举主要是出于预防的考虑。

“没什么大问题，”这位蓝衣军团的主教练说。“让他下场是为了避免让事情变得更糟。”

意大利从早期的挫折中恢复过来，在下半场凭借西罗·伊莫比莱和埃莫森在斯坦福桥的队友若日尼奥的进球以2-1取胜。

在10月12日主场迎战希腊之前，曼奇尼的球队目前在J组以6分的优势排名首位。

在周四的国家队比赛之后，埃莫森将回到切尔西为他们的下一场英超比赛做准备。

在经历了2019-20赛季的缓慢开局后，蓝军将在周六客场挑战狼队，他们需要一场胜利来紧跟积分榜榜首的对手。

然后，兰帕德的球员们将把注意力转移到三天后对瓦伦西亚的欧冠揭幕战上。