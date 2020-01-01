损失惨重 切尔西公布上赛季共亏损近一亿英镑

该俱乐部截至2019年6月30日的财政业绩反映了球队在一段时间的买人和解雇状况。

周二，切尔西俱乐部宣布，在2018-19赛季，他们亏损了9660万英镑。

蓝军在前两年已经实现了盈利，但一份俱乐部声明称，亏损是由于球员签约、无缘欧冠以及2018年7月安东尼奥·孔蒂和他的教练组被解雇。

孔蒂带领切尔西在2017-18赛季获得第五名，这意味着他们在接下来的赛季中错过了欧洲冠军联赛。

然而，随着毛里齐奥·萨里的到来，以及凯帕·阿里扎巴拉加、若日尼奥和马特奥·科瓦契奇的加盟，切尔西获得了欧联杯冠军和联赛第三名。

克里斯蒂安·普利西奇的到来也被包括在结果中，2019年1月美国国脚从多特蒙德加盟，然后被租借回这家德国俱乐部，直到2018-19赛季结束。

在截至2019年6月30日的财年，切尔西的收入增至4.467亿英镑，尽管出现亏损，但声明表示，他们“继续遵守欧足联财务公平竞赛规定的盈亏平衡标准”。

主席布鲁斯·巴克说：“最近几个赛季持续的收入增长和谨慎的财务管理使得俱乐部在保持财务公平的同时对球员进行了大量的投资。

“这促成了在2018-19赛季末的又一次欧战胜利，并回归欧洲最高水平的竞争。

“这个坚实的商业基础，加上现在由弗兰克·兰帕德领导的年轻而令人兴奋的球队，意味着俱乐部在球场内外都能保持成功，并在未来几年保持财政稳定。”

在国际足联发现切尔西违反了有关18岁以下球员国际转会和注册的规定后，切尔西在2019-2020赛季之前被禁止转会。

然而，由于禁令减半，切尔西要在即将到来的一月转会市场上签下球员。

蓝军目前在英超联赛中排名第四，他们将在周三的元旦大战中对阵布莱顿。