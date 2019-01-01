损兵折将 巴萨证实登贝莱伤停五周

这位法国国脚的伤病还在继续，他将缺席西甲冠军一个多月的比赛。

巴塞罗那方面证实，奥斯曼·登贝莱因腿筋拉伤将缺席“大约五周”的比赛。

这名边锋在西甲对阵毕尔巴鄂的比赛中踢了90分钟。然而，俱乐部在周一证实，登贝莱的左腿筋拉伤，将缺阵5周左右。

自从2017年夏天从多特蒙德转会到西甲冠军以来，登贝莱在西甲一直表现出色，但经常受到伤病的困扰。

在他刚加盟巴萨的时候，由于严重的腿筋受伤，他缺席了三个多月的比赛，在复出后不久，他又因为不同的肌肉问题缺席了大约一个月。

上个赛季，登贝莱成为巴萨的首选，而不是库蒂尼奥，但他再次发现自己在不合适的时间因为健康问题而被边缘化。

今年一月的一次脚踝受伤使他缺席了三周，另一次肌肉受伤将使他缺席一个月。

五月的另一次腿筋受伤结束了登贝莱的赛季，迫使他错过了国王杯决赛对阵瓦伦西亚的比赛，那场比赛巴萨1-2负于瓦伦西亚。

他最近的伤病问题对巴萨来说是一个艰难的时刻，因为他们的锋线在赛季开始时就受到了健康问题的限制。

莱昂内尔·梅西在赛季前小腿受伤。路易斯·苏亚雷斯在输给毕尔巴鄂的比赛中上半场就因为小腿受伤下场。上赛季球队的另外两名攻击手库蒂尼奥和马尔科姆已经相继离队。