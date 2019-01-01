挽救职业生涯 神奇小子桑托斯必须离开拜仁
当雷纳托·桑切斯打入他在德甲的第一个进球时，他先是拥抱了队友，然后跑了半个球场，和他在拜仁最亲近的球员:弗兰克·里贝里和拉菲尼亚一起庆祝。
几乎每个星期，这三个人都会坐在替补席上观看尼科·科瓦奇更喜欢的首发十一人获得赢得德甲冠军所必需的积分。在本赛季最后一天，拜仁击败法兰克福的比赛中，桑切斯因为格雷兹卡的受伤而在上半场替补登场。在为拜仁效力了12个赛季、400多场比赛和23座奖杯后，备受赞誉的老将里贝里也从教练席上走了出来，在一场激动人心的告别仪式上进球。
可靠的替补拉菲尼亚被留下来扮演年轻队友桑切斯日常的角色——未使用的替补。但和里贝里一样，拉菲尼亚也是拜仁近十年来最重要的人物——他在慕尼黑参加了200多场比赛，赢得了18座奖杯。桑切斯更有可能被铭记为俱乐部中的警世故事。
只要看一下桑切斯在拜仁的数据，就会发现他在安联球场的表现令人印象非常深刻：三个赛季打了50场比赛(其中一年是租借出去的)，获得了4座奖杯。但事实上，本赛季他出场26次，总共只出场782分钟，而2016-17赛季的24场比赛出场903分钟，不到19场比赛。
他在2018-19赛季的欧冠上场时间更加糟糕。在对前俱乐部本菲卡的比赛中首发和启动和得分之后，他有两次坐在了替补席，然后短暂客串其他欧洲比赛，包括对阿贾克斯时上场了一分钟——只触球一次，接着在利物浦也是只有两分钟的时间，其中触球四球，失球两次。
在对法兰克福的比赛中，桑切斯获得了更多的上场时间，并且打进了他在联赛中的第一个进球。然而，这位21岁的年轻人非常清楚，不能忘乎所以。当他第一次与拜仁慕尼黑签约时，他被吹捧为世界上最好的青少年之一，并与2016欧洲杯冠军葡萄牙一起获得了锦标赛最佳青年球员奖。但是由于他在慕尼黑的不稳定的职业生涯，在那之后的三年里，他只代表国家队出场5次。
在打进他在德甲的第一个进球后，桑切斯告诉媒体：“我进了一个球，我很满意。我只是在等待更多的机会。就像我几个月前说的，我想打更多的比赛。我是一个年轻的球员。如果你很年轻，不常踢球，你会感觉不舒服。我热爱足球，只是想被更多地被派上场。”
离开拜仁是桑切斯目前的最佳选择。但俱乐部希望在下个赛季留下他，以增加中场的深度，一直不愿意将其出售，因为他们没有机会收回2016年花费的3500万欧元(3000万英镑/ 4000万美元)。
他在斯旺西的租借合同是一场彻头彻尾的灾难，但是他在本赛季的短暂出场中表现出了足够的希望，一些俱乐部可能会说服拜仁在2019- 2020赛季将他租借出去。
他透露科瓦奇还没有和他谈过俱乐部2019- 2020赛季的计划，但是托利索也证明了他在受伤后的健康状况，中场仍然是一个拥挤的区域，桑切斯下赛季的机会看起来并不会增加。
“我们还没有谈过，”他承认。“在接下来的几周，我们将会谈，然后看看会发生什么。我只想把最好的给我和我的家人。我想快乐，但如果你不踢球，你就不快乐。”
今年夏天，桑切斯再没有机会给人留下好印象了，所以要为桑切斯找到一个合适的买家可能会很困难。三年前，他在法国随葡萄牙队征战欧洲冠军，那时他还是个十几岁的神童。
去年10月和11月，桑切斯的表现似乎又回到了费尔南多·桑托斯(Fernando Santos)对葡萄牙的思念中，但下半赛季桑切斯在俱乐部的缺阵再次破坏了他的国际职业生涯。桑托斯将他排除在国家队决赛的23人大名单之外，桑切斯自2016年欧洲杯以来已经错过了联合会杯、世界杯以及现在的国家队决赛。
留在拜仁慕尼黑会让桑切斯陷入他现在的处境。而跟随拉菲尼亚的脚步离开俱乐部也会对他有好处。33岁的巴西人将离开慕尼黑结束他的比赛生涯，而21岁的桑切斯如果决定留下来，他将冒着自己职业生涯最高水平的风险。