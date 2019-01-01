挽救职业生涯 神奇小子桑托斯必须离开拜仁

葡萄牙将在没有这位中场球员的情况下进入到欧洲国家联赛的决赛阶段，由于缺少俱乐部比赛时间，他再次被忽视。

当雷纳托·桑切斯打入他在德甲的第一个进球时，他先是拥抱了队友，然后跑了半个球场，和他在拜仁最亲近的球员:弗兰克·里贝里和拉菲尼亚一起庆祝。

几乎每个星期，这三个人都会坐在替补席上观看尼科·科瓦奇更喜欢的首发十一人获得赢得德甲冠军所必需的积分。在本赛季最后一天，拜仁击败法兰克福的比赛中，桑切斯因为格雷兹卡的受伤而在上半场替补登场。在为拜仁效力了12个赛季、400多场比赛和23座奖杯后，备受赞誉的老将里贝里也从教练席上走了出来，在一场激动人心的告别仪式上进球。

可靠的替补拉菲尼亚被留下来扮演年轻队友桑切斯日常的角色——未使用的替补。但和里贝里一样，拉菲尼亚也是拜仁近十年来最重要的人物——他在慕尼黑参加了200多场比赛，赢得了18座奖杯。桑切斯更有可能被铭记为俱乐部中的警世故事。

只要看一下桑切斯在拜仁的数据，就会发现他在安联球场的表现令人印象非常深刻：三个赛季打了50场比赛(其中一年是租借出去的)，获得了4座奖杯。但事实上，本赛季他出场26次，总共只出场782分钟，而2016-17赛季的24场比赛出场903分钟，不到19场比赛。

他在2018-19赛季的欧冠上场时间更加糟糕。在对前俱乐部本菲卡的比赛中首发和启动和得分之后，他有两次坐在了替补席，然后短暂客串其他欧洲比赛，包括对阿贾克斯时上场了一分钟——只触球一次，接着在利物浦也是只有两分钟的时间，其中触球四球，失球两次。

在对法兰克福的比赛中，桑切斯获得了更多的上场时间，并且打进了他在联赛中的第一个进球。然而，这位21岁的年轻人非常清楚，不能忘乎所以。当他第一次与拜仁慕尼黑签约时，他被吹捧为世界上最好的青少年之一，并与2016欧洲杯冠军葡萄牙一起获得了锦标赛最佳青年球员奖。但是由于他在慕尼黑的不稳定的职业生涯，在那之后的三年里，他只代表国家队出场5次。

在打进他在德甲的第一个进球后，桑切斯告诉媒体：“我进了一个球，我很满意。我只是在等待更多的机会。就像我几个月前说的，我想打更多的比赛。我是一个年轻的球员。如果你很年轻，不常踢球，你会感觉不舒服。我热爱足球，只是想被更多地被派上场。”

离开拜仁是桑切斯目前的最佳选择。但俱乐部希望在下个赛季留下他，以增加中场的深度，一直不愿意将其出售，因为他们没有机会收回2016年花费的3500万欧元(3000万英镑/ 4000万美元)。

他在斯旺西的租借合同是一场彻头彻尾的灾难，但是他在本赛季的短暂出场中表现出了足够的希望，一些俱乐部可能会说服拜仁在2019- 2020赛季将他租借出去。

他透露科瓦奇还没有和他谈过俱乐部2019- 2020赛季的计划，但是托利索也证明了他在受伤后的健康状况，中场仍然是一个拥挤的区域，桑切斯下赛季的机会看起来并不会增加。

“我们还没有谈过，”他承认。“在接下来的几周，我们将会谈，然后看看会发生什么。我只想把最好的给我和我的家人。我想快乐，但如果你不踢球，你就不快乐。”

今年夏天，桑切斯再没有机会给人留下好印象了，所以要为桑切斯找到一个合适的买家可能会很困难。三年前，他在法国随葡萄牙队征战欧洲冠军，那时他还是个十几岁的神童。

去年10月和11月，桑切斯的表现似乎又回到了费尔南多·桑托斯(Fernando Santos)对葡萄牙的思念中，但下半赛季桑切斯在俱乐部的缺阵再次破坏了他的国际职业生涯。桑托斯将他排除在国家队决赛的23人大名单之外，桑切斯自2016年欧洲杯以来已经错过了联合会杯、世界杯以及现在的国家队决赛。

留在拜仁慕尼黑会让桑切斯陷入他现在的处境。而跟随拉菲尼亚的脚步离开俱乐部也会对他有好处。33岁的巴西人将离开慕尼黑结束他的比赛生涯，而21岁的桑切斯如果决定留下来，他将冒着自己职业生涯最高水平的风险。