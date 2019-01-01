挽回3400万欧损失 巴萨欲正式出售图兰

为了挽回在图兰身上投入的巨额转会费，巴萨可能会在今夏将其以正式转会的形式送走。

够力足球土耳其站援引《世界体育报》的消息称，尽管已经将阿尔达·图兰租借至伊斯坦布尔，但巴萨依旧打算在今夏将其以转会的形式正式送走，不过这一想法可能很难达成。

2018年1月，阿尔达·图兰以租借的形式重回土超，加盟了联赛劲旅伊斯坦布尔，租期两年半，这恰好和这位土耳其国脚与巴萨的合同相一致。

与此同时，双方还在合同中规定在租借期间，巴萨有权在每个转会期将图兰召回并出售至其他俱乐部，但如此操作，伊斯坦布尔则能够获得一定的转会费分成，第一赛季20%，目前已上升至25%。

而根据伊斯坦布尔巴萨克赛尔俱乐部主席Goksel Gumusdag的说法，除了需要支付阿尔达·图兰470万欧元的年薪，俱乐部并未在这笔租借交易中支付其他任何费用，而这可能也是巴萨一心一意想要以转会形式送走土耳其人的重要原因。

2015年夏天，阿尔达·图兰以3400万欧元的费用从马竞转会巴萨，不过随后的转会禁令让他蹉跎了半个赛季，在此之后，他总共为球队出场55次，有15粒进球入账，与床单军团的巅峰状态差距明显，于是在库蒂尼奥家等巴萨后，他只能选择离开。

租借效力伊斯坦布尔期间，阿尔达·图兰的表现也并不尽如人意，一个半赛季只为球队在土超出场25次，有2球4助攻入账，还因在球场上推搡裁判而被禁赛16场并被媒体爆料出与男性歌手酒吧斗殴。

够力足球土耳其站还指出，在遭遇了这一切问题后，阿尔达·图兰本人也有意离开伊斯坦布尔，并回归自己的老东家加拉塔萨雷，不过这家土耳其豪门很难男足红蓝军团的要价。除了加拉塔萨雷，国际米兰和摩纳哥也在一定程度上表现出对这位边锋的兴趣。

由于伊斯坦布尔获得本赛季的土超联赛亚军，他们将在8月份参加欧冠资格赛，图兰的未来可能会在此之后被正式决定。