挺进欧洲杯 马丁内斯盛赞比利时团队精神

红魔在周四的比赛中几乎取得了两位数的进球，但真正让教练印象深刻的是他们在球场上的团结。

随着比利时9-0击败圣马力诺后获得了2020年欧洲杯的参赛资格，罗伯托·马丁内斯赞扬了他的球队的纪律和团队精神。

周四，这支世界排名第一的球队在布鲁塞尔轻松取胜，保持了在预选赛百分百的胜率。七连胜意味着比利时将是第一支确保进入明年决赛圈的球队。

“我们事先说过，我们今天的态度很重要。”马丁内斯告诉记者：“我们保持纪律性，而且逐渐变得不自私也很重要。我对这场比赛的表现很满意，我们抓住了很多机会，也很有团队精神。如果你看到亚尼克·卡拉斯科让给一名18岁的球员去罚点球，你会发现，这支球队的人品给了我最大的快乐。”

马丁内斯给了汉斯·范纳肯首发机会，后者本赛季在布鲁日表现出色，加上菲尔沙伦在安德莱赫特的表现都表明，球员没有必要离开比利时去发展。

马丁内斯补充说：“为此你永远不会显得太年轻，你不需要去国外充分发挥你的潜力。”范纳肯在比利时仍在发展，效力于一支雄心勃勃、结构良好的团队。他今天的表现充满了技巧、时机和质量。就菲尔沙伦而言，他似乎已经在这里很多年了。（但是）他三个月前还在21岁以下青年队，一年前还在18岁以下青年队，真是不可思议。这是比利时足球未来的一个极好的例子。”

比利时在过去的六场比赛中没有失球，并且在这段时间里打进了令人震惊的25球。

马丁内斯的球队希望在周日对阵哈萨克斯坦的比赛中继续保持这样的势头——他们在6月份以3-0击败了哈萨克斯坦。