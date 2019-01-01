挪威球队签下梅西 接下来要签C罗

在签下一个大牌名字后，这家第三级别俱乐部很快就上了头条，而且他们还在考虑签下另一个。

挪威丙级球队IK容克伦签下了莱昂内尔·梅西——一名16岁的足球运动员，最近他把自己的名字改成了他偶像的名字。

之前被称为丹尼尔·阿雷·克努特森的前锋做出了一个大胆的决定，用巴塞罗那球星的名字来命名自己，并很快得到了批准。

拥有这样一个头衔，这名少年发誓要尽自己最大的努力不辜负人们的期望，并相信自己的踢球风格与阿根廷人相似。

“我改名字的计划已经有一段时间了，我最大的偶像是莱昂内尔·梅西。带着我对足球的奉献精神，这种尝试合情合理。”挪威梅西告诉VG：“我想说的是，我尽我最大的努力像他一样踢球。一些相似之处当然是可以看到的，但天赋可能没有那么突出。我有类似的控球能力和速度。以前认识我的人仍然用老名字，而新人们可能叫我莱昂内尔或莱奥。”

克努特森，也就是现在的梅西，要达到他偶像的水平还有很长的路要走，他将在容克伦的U16比赛，而不是一线队。

尽管梅西不太可能对球场产生直接影响，但毫无疑问，他仍然是容克伦最引人注目的签约球员，他们还没有准备好就此打住。

“我之前开玩笑说，我们现在必须寻找克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，”容克伦总经理鲁纳尔·博·埃里克森说。

“我们知道转会市场上有一个罗纳尔多，他之前在弗于斯克/斯普林特踢球，所以我们知道他在那里。”

容克伦在挪威的第三级别中比赛，他们在2010年获得联赛冠军时从第四级别升级。