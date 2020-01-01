挨打要立正 穆里尼奥为违反规定带球员训练致歉

穆里尼奥为自己违反政府规定，带领球员进行训练的行为进行了道歉。

穆里尼奥承认他在本周违反了政府的防疫规定，擅自带领三位球员进行了训练。

根据此前曝出来的录像显示，热刺主帅和他的三位队员在伦敦一个公园进行了训练，这违反了英国政府旨在控制新型冠状病毒传播的而制定的措施。

英国政府要求当地居民尽量在家不要外出，在外面则要保持2米的社交距离，2人以上则被视为“聚集”。

其他球队

尽管英国政府要求居民尽量不要外出，并在公共场合与其他人至少保持两米远的社交距离，但热刺后卫桑切斯和塞西尼翁却在周二被拍到一起并肩奔跑。

有人看到穆里尼奥正在指导俱乐部创记录签下的恩东贝莱进行单独训练，而热刺的边后卫奥里耶也在Instagram上发布了他和另一名球员一起跑步的视频。

热刺俱乐部在今天早些时候对主帅与球员违规的问题进行了回应，他们提醒员工要遵循当前的政府规定，并敦促他们保持2米远的社交疏离。

穆里尼奥承认他在危机持续蔓延的时候没有遵守政府的这些措施，他对此表达了歉意并要求其他人去遵循。

“我承认，我的行为并不符合政府的防疫规定，我们只能和自己的家庭成员接触。我们每个人都要尽自己的一份力，听从政府的建议，这是至关重要的，这样才能够为NHS的医护英雄们提供支持。” ​​​

伦敦市长萨迪克·汗也敦促热刺遵守英国政府制定的建议，他担心年轻的球迷会决定效仿穆里尼奥和他的几位球员，无视政府要求居民留在家中的呼吁。

“我担心的是大众，尤其是那些支持热刺或关注足球的孩子们，他们可能会通过报纸和互联网看到这些图片，然后想，好吧，如果这对他们来说没问题，为什么对我就不行。”汗在接受BBC采访时表示。

“我不认为有必要和另一名可能携带病毒的球员进行近距离的训练。而你所做的事情可能会在无意中传播新冠病毒，你不应该这样做。”

自从上个月新型冠状病毒疫情爆发导致英格兰足球停摆以来，热刺的许多做法就开始已经面临批评。

为了应对危机，这家北伦敦俱乐部决定将所有非球员员工的工资削减20%。英超领头羊利物浦也曾发布过类似政策，但在公众和俱乐部名宿的反对下，他们被迫将这一决定收回。