挖角前东家 莱昂纳多或助大巴黎签下多纳鲁马

如果回归巴黎圣日尔曼，莱昂纳多可能会选择挖角前东家AC米兰的门将多纳鲁马。

由于与其他管理人员及俱乐部所有者埃利奥特集团的矛盾不可调和，在回归AC米兰一个赛季之后，莱昂纳多就再次选择了离开。不过这位优秀的体育总监并不缺乏下家，目前的消息均表明接下来他可能会重回巴黎圣日尔曼。

而根据《都灵体育报》的报道，一旦回归巴黎圣日尔曼，莱昂纳多可能会选择挖角旧主，将米兰的主力门将多纳鲁马带至王子公园球场，而这笔交易的转会费可能会达到6000-6500万欧元。

其实早在2017年夏天，在多纳鲁马与AC米兰续约谈判进入僵局的时候，巴黎圣日尔曼就曾表现出对这位年轻门将的兴趣，现任巴黎圣日尔曼体育总监安特罗·恩里克就曾亲自前往米兰城，但这笔交易最终因多纳鲁马续约而未能成行。

尽管上赛季米兰并在进入欧冠决赛，但多纳鲁马的表现却得到了球迷的一致认同，毫无疑问，目前的他已经成为了世界足坛最出色的门将之一，而目前巴黎圣日尔曼最薄弱的恰恰也是这个位置，已确定将自由身离开的布冯以及阿雷奥拉均没有拿出足够的表现。

当然，除了多纳鲁马，巴黎圣日尔曼在门将位置上还有其他选择，比如曼联门神德赫亚，西班牙国门与红魔的合同只剩一年，PSG主帅图赫尔一直都是他的追求者。

而引进多纳鲁马的优势在于熟悉度，莱昂纳多与米兰关系不错，且为了弥补欧足联财政平衡政策，红黑军团很有可能会在今夏出售一些队内的重要球员，多纳鲁马和罗马尼奥利这些关键球员都存在被放走的可能性。再加上莱昂纳多与球员经纪人拉伊奥拉的良好关系，巴黎圣日尔曼想要完成这笔交易并不困难。