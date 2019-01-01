挑战就是生活的意义 国米新帅愿重塑蓝黑荣光

这位前切尔西主帅强调，重建国米以帮助球队重拾昔日的荣光就是他工作的动力。

在离开切尔西一年后，关于孔蒂前途的无数猜测终于尘埃落定。本周，这位前尤文主帅重返意甲赛场，接替斯帕莱蒂成为了国际米兰的新任主帅。

自2009-10赛季之后，蓝黑军团就再没能染指过联赛冠军，所以孔蒂上任后的当务之急就是重新打造球队的竞争力。

不过，意大利人对这一挑战持积极态度，他告诉俱乐部官网：“对我而言，这是全新的经历，是我人生的新篇章，新挑战。这就是我生活的意义，我真的很激动能够开启新的一章。”

“通过我的工作，我希望回报俱乐部以及各位董事对我的信任。”

“这是一家顶级俱乐部，是意大利乃至全世界最好的俱乐部之一。俱乐部所有者希望能够重新将国米带回属于它的位置。”

“这家俱乐部希望重新回到意大利，欧洲以及世界足坛的最高水平。”

国米主席张朝阳也相信孔蒂能够给球队带来立竿见影的效果。张朝阳对记者说道：“他和俱乐部彼此信任，彼此尊重，因为他对我们的计划重新信心。我们了解他的过去，了解他的冠军属性。”

“我们的目标始终如一，尽可能地实现我们的计划，以确保俱乐部能够成为世界最佳之一。”

虽然赛季末的成绩不尽如人意，但国米还是以联赛第四的成绩获得了下个赛季的欧冠入场券。而在2018-19赛季的欧冠赛场，他们丢掉了两场小组赛，帮助热刺完成了晋级，自己则降入欧联，但也在四分之一决赛被法兰克福淘汰。