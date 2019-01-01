指日可待 阿森纳员工正等待埃梅里下课消息

埃梅里在枪手最近的11场英超比赛中只取得了2场胜利，但本周他将继续执教。

乌奈·埃梅里在阿森纳已经时日无多，俱乐部的工作人员正在等待他被解雇的消息。

这名西班牙人的压力越来越大，他的球队已经连续五场英超不胜，并且已经落后前四名8分。

在周六主场对阵南安普顿的比赛中，阿森纳球迷高呼“我们希望埃梅里离开”，尽管拉卡泽特在伤停补时阶段扳平比分，避免了枪手输球，但终场哨声响起时，球迷发出了响亮的嘘声。

足球主管劳尔·桑列伊和技术总监埃杜在平局后立即与埃梅里进行了交谈，但他仍然有望在周四晚上在酋长球场与法兰克福的欧联杯比赛中指挥。

这让许多要求埃梅里下课的球迷感到失望，甚至让一些为阿森纳效力的工作人员感到惊讶。一位消息人士告诉够力足球，在阿森纳的幕后有一种感觉，那就是现在的问题不是埃梅里是否会被解雇，而是何时被解雇。

这名消息人士称：“这事关比赛结果，而我们却没有得到好的结果。这只是时间问题。俱乐部并没有陷入困境。情绪还是很好，但你现在只能等待消息。”

周四欧联杯对阵法兰克福的比赛可能会创造本赛季的主场上座率新低，尽管阿森纳有机会确保自己在还有一场比赛的情况下进入淘汰赛阶段，但预计仍会有成千上万的空座。

周末与南安普顿的比赛结束后，全队放假两天，并于周二上午回到伦敦科尔尼为比赛做准备。

如果阿森纳在对阵法兰克福的比赛中失利，埃梅里的位置将会面临巨大的威胁——周日的诺维奇之旅可能是他保住工作的最后机会。

够力足球被告知，阿森纳已经在寻找接替埃梅里的潜在人选，尽管暂时提拔一线队教练永贝里仍然是目前最有可能的选择。

阿莱格里自从上个赛季末离开尤文图斯后就一直没有工作，他已经和这个职位联系在一起，但是最早也要到明年夏天才会回到教练席。

米克尔·阿尔特塔在酋长球场仍然有很多的球迷，在埃梅里被任命之前，他已经非常接近得到这份工作了。然而，这名前枪手队长并不希望在赛季结束前离开曼城助理教练一职。