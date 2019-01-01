指日可待 兰帕德透露坎特复出日程

兰帕德提供了关于坎特的最新消息，并透露这位切尔西球星将在周六的比赛前恢复训练。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德表示，恩戈洛·坎特将在“未来两三天内”恢复训练，他将逐步从腹股沟拉伤中恢复。

这位法国国脚自从在10月14日欧洲杯预选赛对阵冰岛的热身中腹股沟受伤后就再也没有出现过。

兰帕德在联赛杯1-2负于曼联赛后提供了关于坎特的最新消息，并透露这位切尔西球星将在周六与英超球队沃特福德的比赛前恢复训练。

“在接下来的两三天里训练。”兰帕德告诉记者：“（在国际比赛日之前复出）希望是吧。这很重要，他是顶级球员。我本想今晚让若日尼奥和科瓦契奇休息一下的，因为他们付出了很多努力，但我今天不能，因为恩戈洛、罗斯（巴克利）和鲁本（洛夫图斯-奇克）的长期缺阵。今天我不能做我想做的轮换。就是这样。”

在第57分钟蓝军0-1落后的情况下，球迷们高呼让本场担任替补的前锋塔米·亚伯拉罕上场帮助球队。

兰帕德相信球迷们对亚伯拉罕的支持并不是对米希·巴舒亚伊的负面信息，他赞扬了这位比利时人的表现，并坚称俱乐部的信念与这位英格兰前锋有着特殊的联系。

“我不认为这个口号是对米希的一种偏见。他们爱塔米。”兰帕德说：“在我们看来，这场比赛最精彩的时刻是米希的射门和力量。当另一个前锋进球时，你很难参与太多，但他在训练中表现出了一些东西。”

蓝军目前在英超联赛中排名第四，落后领头羊利物浦8分，但只落后第二名曼城2分。他们比排名第五的阿森纳高出4分。