指控C罗性侵的起诉已被拉斯维加斯法官驳回

在被指控性侵后，检察官决定不对这位曼联前锋提起刑事诉讼

一名美国法官建议驳回针对曼联前锋C罗的民事强奸案。

这位36岁的葡萄牙人被控于2009年在拉斯维加斯一家酒店性侵凯瑟琳-马约尔加。

罗纳尔多一直否认有任何不当行为，检察官在2019年决定不提起刑事诉讼，称针对他的指控“无法在合理怀疑之外被证明”。

在另一名法官做出最终决定之前，地方法官丹尼尔-阿尔布雷茨一直在审查这个案件，他表示，马约尔加的律师莱斯利-马克-斯托瓦尔不应该使用C罗和他的法律团队之间泄露的通信信息。

阿尔布雷茨在给美国地区法官詹妮弗-多尔西的建议中写道：“建议批准C罗终止制裁的动议。进一步建议对马约尔加的行为予以驳回。”

“因为马约尔加的律师行为不当而驳回她的案子是一个残酷的结果，但不幸的是，这是确保司法程序公正的唯一适当制裁。”

“斯托瓦尔的行为对他的客户——以及他的职业——造成了损害。”

阿尔布雷茨还指出，2010年8月，法院撤销了对C罗的刑事指控，并签署了37.5万欧元的秘密和解协议，但法庭并没有做出C罗犯罪的判罚决定，也没有发现证据表明他的代表恐吓马约尔加或妨碍执法。

斯托瓦尔一直在寻求推翻这项和解协议，理由是他的当事人不适合同意这样的条款。

在回应阿尔布雷茨的建议时，C罗的律师彼得-克里斯蒂安森表示：“我们对法庭对此事的详细审查，以及它愿意公正地将法律适用于事实，并建议驳回针对C罗的民事案件感到高兴。”