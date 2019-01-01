指定接班人 科尔乐见齐尔维尔效力切尔西

这位前英格兰后卫蓝狐球星在国际水平上证明了自己的实力，足以为蓝军效力。

阿什利·科尔支持切尔西签下莱斯特城的后卫本·齐尔维尔，他对赛季初在王权球场的表现令人印象深刻。

齐尔维尔帮助莱斯特队在本赛季登上英超第二的位置，在16场比赛后落后领头羊利物浦8分。

在过去的一年里，这名后卫已经为英格兰国家队出场11次，在11月14日的欧洲杯预选赛中，他在7-0战胜黑山的比赛中，贡献了自己目前最好的表现，单场总共贡献了3次助攻。

齐尔维尔最近的表现并没有被忽视，在国际足联解除转会禁令后，切尔西希望在一月份得到他。

蓝军传奇科尔“很乐意”看到这位莱斯特城球星在新的一年来到斯坦福桥，他坚信齐尔维尔己有“能力”在英格兰最大的俱乐部之一取得成功。

“我希望看到他在切尔西，”科尔告诉talkSPORT：“他在莱斯特的表现非常非常好。他喜欢布伦丹（罗杰斯）踢球的方式和他的体系；他得到了进攻的许可。”

“当他为英格兰踢球时，他踢得很好——在他最近一场比赛中，他得到了3次助攻。他不仅在球上表现出了自己的能力，而且一对一的时候，他可以防守，而且他喜欢防守。”

“我认为他很有实力，我听说他也是切尔西的球迷，所以我想在这里看到他。不管他是想要离开，还是莱斯特想要卖掉他，这都是俱乐部需要讨论的问题。”

“不要忘记我们有阿隆索和我喜欢的埃莫森，塞萨尔（阿兹皮利奎塔）也可以在那里踢球。所以如果你买了一名球员，你还需要另外三名球员，你需要试着让他们开心，或者他们是否想离开，所以这对俱乐部来说是一个重大的决定。但他很有实力。他肯定足够好了。”