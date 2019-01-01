持久电力 永贝里：马蒂内利就像金霸王电池

在伦敦体育场3-1击败西汉姆后，枪手的临时教练对这位年轻的巴西人赞不绝口。

弗雷迪·永贝里说加布里埃尔·马蒂内利“就像一个金霸王电池”，这位年轻的前锋帮助阿森纳在周一战胜了西汉姆。

枪手在9场比赛不胜后抵达伦敦体育场。他们状态糟糕，信心不足，38分钟后被奥邦纳头球攻门。

不过，马蒂内利在下半场帮助球队扳回一城，他接应科拉希纳茨的传球完成一脚干净利落的射门，低射入网。紧随其后的是佩佩和奥巴梅杨的进球，三个进球在9分钟内完成，阿森纳最终以3-1获胜。

在终场哨声吹响后，临时教练永贝里在接受BBC体育采访时表示：“球员们有信念，他们试图以更快的速度移动球。西汉姆很累。队员们跑得飞快，战斗起来。我相信他们。当我能看到他们的转变时，我能看到他们的品质。我想：‘胜利就在这儿等着你拿’。”

“马蒂内利的确惊人。他就像一个金霸王电池，他一直在前进。”

永贝里选择了马蒂内利，而不是亚历山大·拉卡泽特，这个决定让一些人感到惊讶，因为这是18岁的马蒂内利在英超的第一次首发。

“拉卡是一个出色的球员，但我不得不做出一个艰难的决定。”瑞典人说。

“我们有很多工作要做。”他继续说：“有很多事情需要解决。（这支球队）压力很大，但他们有足够的精神力量去赢得比赛。”

“我试着保持冷静，看看场上发生了什么。他们自己解决了。他们今天的表现令人惊讶。我只想好好享受这一天，然后明天再开始工作。”

在他的三场比赛中，永贝里取得一胜一平一负。在赛后的采访中，当被问及赢得第一场胜利意味着什么时，他补充道：“感觉很好，赢比输好多了。我们不应该得意忘形。”