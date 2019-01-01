拿波里主席否认找新教练：坚定不移信任安帅

意甲球队一直难以恢复状态，但是他们的老板强调他并不是在寻找一个新的教练。

奥雷里奥·德·劳伦蒂斯声称他“没有打电话给任何人”，那不勒斯主席否认了他准备解雇卡洛·安切洛蒂的传言，传闻他与格纳罗·加图索有联系。

由于那不勒斯在所有赛事的八场比赛中都没有获胜，意大利媒体报道称，在12月10日欧冠对阵亨克的比赛后，意甲球队已经决定解雇主教练安切洛蒂。

前米兰主帅加图索是安切洛蒂的潜在替代者，而前尤文图斯主帅阿莱格里和斯帕莱蒂也被炒得沸沸扬扬。

但是直言不讳的老板德·劳伦蒂斯否认了安切洛蒂处于下课边缘的报道。

“我对安切洛蒂的信任从来没有失去过。”德劳伦蒂斯在接受KissKiss电台采访时说：“作为一个男人和一个教练，我对安切洛蒂的信任是完全和无条件的。”

“对于未来我还没有做出任何决定，在这个时候做出决定将是一个错误，我们有一个正在进步的赛季，只有一个办法：我们必须找到和睦，球队必须带着平静回到工作中。”

“我没有给任何人打电话，我从来没有给加图索打过电话，我从来没有听说过斯帕莱蒂。我们和阿莱格里谈过，但不是从今天开始。我们从2013年就开始交谈了，我们的关系很融洽。2013年，我打电话给他，因为我想让他成为那不勒斯的教练，当时他是米兰的教练。他告诉我我们将在赛季末准备好。他打电话给我，给了我他的全部时间，但我是一个君子，我去了伦敦，我与拉法·贝尼特斯握手，所以什么都没有谈成。”

“我想重申一下，我对安切洛蒂的信心是坚定的，那样我们就会有问题。也许问题出在工作方法上，但这种方法让卡洛赢得了一切。他赢了很多，到处都赢了。他手下的顶级球员，比如克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，也以个性化的方式训练。”

“在我们看来，似乎存在一种学校制度，因此我们必须规定这种方法的规则。我们的教练是安切洛蒂，让我们像这样继续下去。”