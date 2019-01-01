拜利韧带受伤 赛季报销 还将错过今夏非洲杯

这位后卫自2月以来首次代表曼联参加英超联赛，但却因为韧带受伤提前下场。

曼联俱乐部证实，由于膝盖内侧韧带受伤，曼联后卫埃里克·拜利将被无缘今年的非洲国家杯(AFCON)比赛。

拜利在周日1-1战平切尔西的比赛中首发出场，这是他自2月以来首次代表曼联参加英超联赛，但在第71分钟被换下。

曼联主教练索尔斯克亚在赛后透露，这位25岁的球员本赛季将不会再代表俱乐部出场，伤病严重到足以让拜利无法代表科特迪瓦参加2019年6月于埃及进行的非洲杯。

卡马拉的科特迪瓦与摩洛哥、南非和纳米比亚分在D组。

今年是非洲杯史上全新的一年，锦标赛从之前的16支队伍扩大到24支队伍，比赛从1月和2月转移去到了夏季。

这一变化意味着非洲杯将不再与欧洲国内联赛发生冲突。在过去的联赛中期，欧洲哥大俱乐部经常会受到关键球员在关键时刻流失的重要影响。

周日对阵切尔西的比赛很可能是曼联在争夺英超前四的比赛中取得一些控制权的最后一次机会，而当胡安·马塔在对阵老东家的比赛中进球帮助东道主取得领先时，索尔斯克亚的球队似乎已经做好了接管比赛的准备。

但是门将大卫·德赫亚的一个灾难性失误，未能化解吕迪格的远射，扑球脱手后让马库斯·阿隆索有机会为切尔西扳平比分，保住他们明年的欧冠席位。

曼联如果想要击败切尔西和托特纳姆热刺，以及超越排名第五的阿森纳，在赛季的最后几周进入前四，需要其他球队的大力支持。

前后卫加里·内维尔在周末表示，如果俱乐部不能晋级下赛季的冠军联赛，这只会降低索尔斯克亚重建工作的规模，因为大牌球员需要额外的经济刺激才可能转会来到老特拉福德。