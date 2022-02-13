拜仁2-4惨败波鸿 上半场被灌4球创47年尴尬纪录

拜仁在周末2-4惨败波鸿，创造俱乐部47年来新低，同时给了多特蒙德争冠的希望。

本场比赛，波鸿坐镇主场迎战拜仁，拜仁被视作取胜大热门，去年9月，拜仁曾在自家主场7-0屠杀对手。

但这一次波鸿的表现大有提高，在上半场就打进4球，并送给拜仁他们本赛季的第四场失利。

比赛第9分钟莱万破门，当时看起来拜仁已经在胜利的道路上，但阿德杰不久后就进球扳平比分。

第38分钟，洛卡迪亚点球命中帮助波鸿反超比分，随后甘博亚几乎是立刻又打进一球，紧接着霍尔特曼又一记25码的远射破门。

波鸿凭借这4个进球成为了自1975年以来，首支在德甲上半场进拜仁4球的球队，上一支做到的是法兰克福，他们在那场比赛中6-0大胜南部之星。虽然下半场拜仁再进一球，但那只是个安慰球罢了。

基米希赛后承认球队表现低于标准，他说道：“整体来看，我们今天踢出了本赛季最糟糕的表现。今天我们缺少了赢得比赛的所有条件，如果这样的事情一个赛季发生一次，那么我说它可能发生。但这已经不是第一次发生在我们身上了。在对阵门兴时也发生过这样的事情，所以我们必须要小心。有了这样的态度，这样的身体紧张程度......我可以列出一些我们在这里缺乏的东西。”

"这与计划或战术没有太大关系，而是与你对待这样一场比赛的方式有关。我们肯定要质疑自己，也要问自己这是否是拜仁俱乐部体现的心态。"

拜仁主帅纳格尔斯曼赞同基米希的观点，现在多特蒙德争冠的希望是有的，只要在下一场对阵柏林联盟的比赛中获胜，他们就可以将分差缩小到6分。

纳格尔斯曼说道："这只是一场蹩脚的比赛，它不应该发生在我们身上，这就是我的感觉，这就是我的想法。"