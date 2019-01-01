拜仁请回 滕哈赫：这赛季我会留在阿贾克斯

在周日尼科·科瓦奇离开后，德甲冠军正在寻找一位新教练——但似乎不会是荷兰冠军主帅。

埃里克·滕哈赫已经确认他将在阿贾克斯待到赛季结束，这似乎结束了他将回到拜仁慕尼黑的猜测。

荷兰人滕哈赫曾是拜仁二队的教练，在周日尼科·科瓦奇离开拜仁后，他被传将回到德甲俱乐部。

科瓦奇在上赛季赢得了联赛冠军和德国杯冠军后离开了拜仁，尽管这个赛季起起伏伏的开局决定了他的命运。上周末，拜仁以1-5的比分输给了法兰克福，在10场比赛中，德甲卫冕冠军拜仁目前以18分的成绩排在联赛第四，落后领头羊门兴格拉德巴赫4分。

然而，在周二阿贾克斯对阵切尔西的欧冠比赛前接受媒体采访时，49岁的滕哈赫排除了回到巴伐利亚的可能性——至少现在是这样。

当被问及他是否打算留在阿贾克斯时，他回答说：“我可以确认。我觉得我和我的团队，和阿贾克斯的每个人都有很强的联系。我可以确定这个赛季我会留在阿贾克斯。”

滕哈赫承认他仍然热爱拜仁，但他“不是一个做梦的人”，他选择把注意力集中在阿贾克斯身上，并希望在斯坦福桥取得积极的成绩。

“拜仁是一家非常棒的俱乐部，我在那里工作非常愉快。他们仍然在我心中，但现在我和阿贾克斯在一起。”他说：“我不是一个做梦的人——我关注阿贾克斯，这很重要。我为今天而活，我唯一关注的是阿贾克斯明天与切尔西的比赛。”

上赛季意外杀入半决赛的阿贾克斯与切尔西在H组同积6分，尽管他们在上一轮主场输给了蓝军。

滕哈赫明白他的球员们面临着战胜蓝军的艰巨任务，他相信兰帕德的球队可以在比赛中一路走下去。

“他们是夺冠大热门之一。”他说：“这将是困难的，但每场比赛都将是困难的。我们相信自己。我们知道我们必须踢得完美，拿出最好的表现。然后我们就有机会了。”