拜仁胜利之夜蒙上阴影 科曼左膝严重受伤

这名法国边锋在上半场的意外受伤，不得不一瘸一拐地离开。

拜仁慕尼黑的进球功臣金斯利·科曼在周三晚上与热刺的欧冠比赛中膝盖韧带撕裂，将面临长期的休战。

这位23岁的球员在安联球场上半场中段被替换下场，他在第14分钟为德甲冠军攻入一球。

在没有与对方球员对抗的情况下，科曼在试图控制球的时候受伤了，他的左膝似乎过度伸展。

这位法国国脚立即在场边接受了治疗，但幸运的是他在帮助下一瘸一拐地离开了球场，托马斯·穆勒替补他出场。

周三晚些时候，拜仁证实他的膝盖受伤，但拒绝透露科曼回归的具体时间。

拜仁在推特上宣布：“队医沃尔法特已经证实，金斯利·科曼的左膝有一个小的关节囊韧带撕裂，这需要他戴上夹板。他将暂时无法上场。快点好起来，King！”

自从2015年从尤文加盟拜仁以来，科曼的伤病一直困扰着他——他在2018年因为脚踝的两个韧带问题缺席了31场比赛。

2018年，科曼曾表示，如果在职业生涯中再次遭受严重伤病，他会考虑退役。

“这是非常艰难的一年，”科曼告诉TF1：“当我受伤的时候，对我来说就是世界末日。我希望我不必重新经历我所经历的，够了。我不会接受第三次手术——这意味着我的脚可能不适合这个级别。然后我将过另一种生活，一种隐姓埋名的生活。”

然而，不久后他又改口了，他告诉德国媒体，他试图解释脚踝的另一次康复将会是怎样的痛苦。

“那是误解。我的意思是，如果我在同一年再次遭受同样的伤病，我就不会再想去康复了——也就是说在接下来的几周内。”

科曼对《图片报》说：“我没有对未来的任何事情发表评论。”