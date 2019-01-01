拜仁签下新西兰小将辛格

在签下一份三年的合同后，20岁的辛格在下赛季将为拜仁二队效力。

拜仁慕尼黑正式从惠灵顿凤凰签下了新西兰国脚萨普里特·辛格。

这位20岁的球员与德甲冠军签订了一份为期三年的合同，但他最初将为拜仁慕尼黑效力于德国的第三级别联赛。

辛格上个赛季在A联赛中出场26次，现在他将有机会在欧洲证明自己。

这位攻击型中场在惠灵顿的40场比赛中贡献了9粒进球和8次助攻，在去年早些时候为俱乐部上演他的处子秀。

“有了萨普里特，我们能够签下一名技术上很强大、很有天赋的攻击型中场。”拜仁负责人乔金·萨伊尔说：“我们很高兴他选择了拜仁。”

辛格在2018年首次代表新西兰国家队出场，他迫不及待地想要开始了。

辛格在Instagram上写道:“我非常高兴地宣布，我已经和拜仁慕尼黑签订了未来三年的合同。语言无法描述我现在的感受，但我非常激动能有机会在慕尼黑进一步发展自己，代表我的国家和新西兰足球。我期待着认识每一个人，也期待学习德语。”

惠灵顿凤凰没有透露拜仁支付的转会费，但表示这笔交易“可以说是新西兰足球运动员转会金额最大的一笔交易”。

凤凰城总经理大卫·多姆说:“我们为萨普里特和他的家人感到激动，并为他在职业生涯的这个阶段所取得的成就感到无比自豪。我们祝愿他在德国一切顺利，并期待着看到他一路进步，进入拜仁一线队，继续他作为职业球员的发展。”