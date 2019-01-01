拜仁目标将成蓝军肱骨 奥多伊被赞少年已得志

基于奥多伊在对阵阿贾克斯时的精彩表现，阿兹皮利奎塔相信这位年轻边翼会成为蓝军未来的关键球员。

昨晚的比赛是18岁的奥多伊第一次在欧冠赛场迎来首发，蓝军凭借最后阶段巴舒亚伊的进球1-0战胜阿贾克斯，凭借到手的三分排名H组头名。

阿兹皮利奎塔对于奥多伊在本场比赛中的表现赞不绝口，他坚信英格兰边翼能够向身边经验丰富的队友们学到很多。

蓝军后卫在赛后说道：“我们不能忘记奥多伊只有18岁，他在过去的12到15个月一直在进步，虽然还有一次伤病。我们必须尊重现实。”

“他为球队所作出的贡献，他展现出来的拿球能力和盘带能力，他无所畏惧，能够埋伏在边后卫身后，我认为奥多伊对我们来说是一位非常重要的球员。”

“他会成为未来切尔西的中流砥柱，但我们必须允许他有一个过程。对于一位18岁的球员来说，他的比赛能力已经很令人惊叹了。那些经验丰富的球员也会经历帮助年轻队友的。”

“他们中的一些人是第一年踢英超，也是第一年踢欧冠，所以我们必须运用我们的经验去帮助他们，让他们保持信心，表现自己，就像他们在青训时那样。”

“信心对他们来说非常关键，这是我们一直在努力的方向，但这也要归功于他们自己，他们都是好孩子，他们愿意听取别人的建议，他们渴望在每一次训练课中都取得进步，希望从经验更加丰富的球员，教练和其他工作人员那里学到东西。这就是保持提高的正确做法。”

今年夏窗，德甲巨人拜仁一度十分青睐奥多伊，三番五次向切尔西提出报价。但蓝军并不愿意接受3500万镑的价格，最终促使奥多伊与球队续约。而接替萨里成为蓝军主帅的球队名宿兰帕德，也愿意给一众小将展示自我的机会。这也使得奥多伊开始在一线队站稳脚跟。