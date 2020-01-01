拜仁的钻石 戴维斯已经是世界上最好的左边卫

这名19岁的边路球员原本作为边锋被签下，但很快就成长为一名出色的后卫。

如果不是拜仁的伤病危机，戴维斯可能不会有今天的成就。

这名加拿大少年以左翼球员的身份来到德国，在他为温哥华白人队效力的最后一个赛季中，他在31场比赛中攻入8球，在美国职业足球大联盟中掀起了一场风暴。

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18岁以后，他有资格代表拜仁出场，但他最初的出场仅限于在边路的客串演出，以及作为一名名义上的左后卫在6-0大胜美因茨的比赛中出场半小时，而那场比赛中并不需要真正的防守。

本赛季，戴维斯终于完成了他的第一次首发，但是在对阵柏林联盟的比赛中作为临时的左后卫，而大卫·阿拉巴在伤愈复出后坐在了替补席上，而中卫尼古拉斯·聚勒和卢卡斯·埃尔南德斯则缺席了比赛。

这些伤病意味着阿拉巴将在接下来的一周出任中卫，而戴维斯将一直留在他的新位置上。

这位19岁的球员在尼科·科瓦奇和继任者汉斯·弗利克的带领下保住了这个位置，后者相信戴维斯在这个位置上可以和阿拉巴一样出色。

“我一直相信戴维斯能够胜任左后卫的角色，”弗利克在冬歇时说。“他的速度和力量让他得到了这个位置，他是我们摆脱困境的王牌，他是一个伟大的传球手。”

“这是关于他的表现，但是我们有他和大卫在左后卫位置上做的很好。”

由于聚勒将缺席本赛季剩下的比赛，阿拉巴很可能会继续担任中卫，让拜仁在左后卫位置上只有唯一的选择。

左翼在安联球场是一个拥挤的区域——佩里西奇、库蒂尼奥、纳布里和科曼都可以在那里踢球——但是即使选择有限，戴维斯已经证明了他具备成为世界顶级左后卫的条件。

拜仁慕尼黑预备队教练赫内斯在他成为一线队主力之前与戴维斯密切合作，并且充分意识到他的巨大潜力。

赫内斯告诉够力足球：“戴维斯现在是表现最好的球员之一。”

“如果他继续这样发展下去，他肯定有潜力在国际舞台上达到顶峰。”

他向我们展示了把孩子们扔进冷水里，给他们自由游泳的机会是值得的。

“他之前在二队踢球，向我展示了他巨大的潜力。他总是积极主动，想要参与进来。”

戴维斯在左后卫位置上的表现受到了阿拉巴的密切关注，后者已经成为了他在俱乐部的导师，在描述戴维斯如何一头扎进一线队时，他扩展了赫内斯的游泳比喻。

“我也是很早被扔上场自由发挥的球员，甚至可能在更年轻的时候，”阿拉巴说。“看到他这么自由自在地发挥真是太好了！他做得非常非常好。”

“他是一个想要得到发展的男孩，一个愿意倾听并能在训练中得到指导的男孩。他是一个非常勇敢的球员，而且他即兴发挥得很好。现在你需要一个顶级球员，而他真的做得很好。”

拜仁体育总监哈桑·萨利哈米季奇也表达了同样的观点，他认为戴维斯是世界上任何年龄层中最好的球员之一。

“我们在一年前签下了戴维斯，因为我们认为他是他这一代最好的球员之一。”萨利哈米季奇告诉AZ。

“球迷们一直在等待一个像他这样的年轻球员，他有着如此原始的速度、技术和身体素质。他可以成为拜仁非常重要的球员。”

“戴维斯拥有你在德甲很少看到的特质——他无疑是我见过的速度最快的球员之一，甚至可能是最快的。”

“他可以踢任何教练想让他踢的位置。他不仅属于未来，也属于此时此刻——他是一颗真正的钻石。”

戴维斯在美职联中作为一名强有力的边锋的特质帮助他在快节奏的德甲环境中取得成功。就他的年龄来说，他很强壮，但他的控球能力意味着他能轻松地击败防守球员，就像他能轻松地从对方的边锋脚下抢过球一样。

“显然，他的体格是他的一大优势，”赫内斯继续说道。“他是一个模范运动员：速度快，而且非常强壮。”

“因此，他的身体是他最大的武器。他也是一个左脚球员，从技术角度看他踢得很好，即使是在最高速度时。”

“事实上，在他的学徒生涯中，他大部分时间都是在进攻中度过的，这让他在成为一名左后卫时得益匪浅。”

起初，戴维斯告诉记者，他仍然渴望再次打边锋位置，虽然只在温哥华或加拿大打过几次，但现在他很高兴成为拜仁新的边后卫。

“我很舒服，”他告诉德甲官方网站。“这对我来说不是一个新的位置。我以前在那个位置踢过球：我在温哥华和国家队的时候。总的来说，这对我来说并不新鲜。就像我说的，我以前在那个位置上踢过球，所以现在踢这个位置只是为了更多地了解这个位置。”

“我没有偏爱任何一个角色。教练想让我去哪儿就去哪儿。往前、往后。没关系。我可以百分之百地付出。”

意外地在左后卫上挖出了一块钻石，弗利克可能会在可预见的未来让这个年轻的加拿大人留在那个位置上。

如果他不这么做，那他就疯了，因为戴维斯已经顺利在这个位置上自由发挥，而且他只会越来越好。