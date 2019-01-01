拜仁球星马丁内斯宣称：《饥饿游戏》是他的主意

这位西班牙人奇怪地表示，由苏珊娜·柯林斯(Suzanne Collins)而成名的，后来被改编成好莱坞大片的那个故事是他首先想到。

哈维·马丁内斯是世界杯冠军得主，也曾多次获得德甲冠军，但这位拜仁慕尼黑球员声称自己想出了“饥饿游戏”的概念。

苏珊娜·柯林斯是一系列被改编成好莱坞大片的出版书籍的作者。

她的三部曲的第一部于2008年发行，随后在2009年和2010年上市。

《饥饿游戏》讲述的是在一个未来世界，在这个世界中，贫困地区的居民在一场强制性的电视大战中为生存而战。

到2012年这些书被拍成电影时，已经卖出了2600多万册。

拜仁球星马丁内斯表示，他在年轻时也有过类似的想法，因此错过了一部分利润。

这位30岁的西班牙国脚告诉德国的一份杂志：“写作对我来说是一种很大的乐趣，甚至在我十几岁的时候我就开始写书了。

“信不信由你，情节和《饥饿游戏》差不多。”

当柯林斯的版本被搬上大银幕时，马丁内斯承认他觉得很难看。

他补充说：“这很奇怪，当时我坐在电影院里，心想:‘它根本不存在，这是我的想法，几年前我就有了这个想法，肯定是创作者偷了我的电脑’。”

虽然马丁内斯可能错过了《饥饿游戏》的特许经营权，但他仍然渴望把自己的想法写在纸上。

他继续从写作中获得极大的乐趣，并对能够为他人提供专业足球世界的洞察力而感到欣慰。

“我很高兴。我喜欢写作，”他说。

“从一个非常个人的角度让读者更接近足球运动员的生活，这个想法让我着迷。”

“有许多事情是外人无法理解或知道的。”

“我想给他们一些深刻见解，否则他们是不会知道的。”

当他在球场之外从事这些项目的时候，拜仁的马丁内斯正在寻求更多的荣誉。

他们目前在德甲上落后领头羊多特蒙德7分，但他们有时间在同时缩小差距的同时追逐欧冠联赛荣誉的——他们即将面对来自利物浦的挑战。