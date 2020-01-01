拜仁球星帕瓦尔：阿扎尔是我遇到过最难对付的对手

这位24岁的球员帮助法国队在2018年世界杯半决赛中击败了阿扎尔领衔的比利时队。

拜仁慕尼黑右后卫本杰明·帕瓦尔表示，皇家马德里的埃登·阿扎尔是他职业生涯中遇到的最强大的对手。

帕瓦尔曾在2018年世界杯半决赛中相遇，最终这位拜仁后卫和法国队以1-0的比分险胜了阿扎尔所领衔的比利时国家队。

在齐达内的带领下，法国队在1998年赢得了本土世界杯的冠军。在此之后，帕瓦尔和他的队友们又捧回了法国队的第二座世界冠军头衔。

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不出所料，帕瓦尔在接受Sport1的快速问答采访时，将齐达内称为了他的童年英雄，并补充说，阿扎尔是他遇到过的最强对手。

帕瓦尔表示，参加世界杯并成为冠军改变了他的生活，因为这位斯图加特后卫在俄罗斯举起冠军奖杯的6个月之后，就转会加盟了拜仁慕尼黑。

“我赢得了世界杯冠军，并在世界上最大的俱乐部之一的拜仁慕尼黑踢球，这会让人们更关注你。”帕瓦尔表示。

“突然间，在世界杯之后，更多的人知道了我的名字，自从我开始在拜仁踢球，知道我名字的人就更多了。我正在接受更严密的关注，但这并没有困扰到我。我一直梦想赢得冠军。我赢得了世界杯，足坛最重要的冠军，但我不会就此停下脚步。”

这位24岁的中卫在法甲和拜仁踢的主要是右后卫。尽管他在场上的任何位置都踢得开心，但中卫才是帕瓦尔最想要踢的位置。

“当我能够登场的时候，我就会很高兴。无论是作为右后卫还是中后卫。除此之外，我可能更喜欢踢中卫一些。”

“从总体上讲，我认为自己在防线上的位置非常灵活。对于教练来说，他可以根据防线上的实际情况来给我布置任务，我相信自己在各种位置上都能发挥重要的作用。”

由于新型冠状病毒疫情的爆发，这导致了全世界的足球赛事均陷入了停摆，帕瓦尔和拜仁慕尼黑也是如此。德甲的目标是下个月重返赛场，但这一切可能会在空场的情况下进行。

拜仁目位列名德甲积分榜第一名，他们领先着第二名多特蒙德4分。在这种情况下，帕瓦尔承认，如果没有球迷在身边庆祝，那么举起联赛冠军奖杯将会是一件很奇怪的事情。

“我们宁愿在我们的球迷面前赢得联赛冠军，毕竟我们踢球是为了让他们开心。此外，球迷是我们的第12人，对我们来说非常重要。”

“然而，比赛能够继续下去也很重要。在各项赛事中，我们的目标都是赢得冠军。按照这样的指导思想，我们会尽可能多地追求冠军。即使现在我们在积分榜上处于领先位置，这一宗旨也不会改变。”