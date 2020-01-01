拜仁新星：阿拉巴是导师 未来更愿意踢左后卫

这位拜仁球星认为自己未来很想踢左后卫，阿拉巴是他在这一位置上的导师。

拜仁慕尼黑球星阿方索·戴维斯在自己踢了一个出色的赛季后，开始展望自己在左后卫位置上的长远未来。

戴维斯的职业生涯是从边锋开始的，但由于中卫尼古拉斯·聚勒和卢卡斯·赫尔南德斯的长期伤病，他经常被安排在后防线上，开始兼任左后卫。

在拿出了一系列令人印象深刻的表现之后，这位19岁的加拿大国脚上周赢得了一份新合同，这意味着他在安联球场的合同已经被延长到2025年。

其他球队

阿方索·戴维斯并不期望在不久的将来能够在更靠前的位置上踢球，他详细地描述了被移到中卫位置的左后卫大卫·阿拉巴是如何帮助他适应的。

阿方索·戴维斯在周二的新闻发布会上表示:“我为自己的成就感到骄傲，但现在想想，我能取得这些成就都是因为我所在的这支球队。”

“球队整体踢得好，我们每个人就会同样如此。与此同时，我身边还有一个世界级左后卫在帮助我。把所有这些因素都放在适当的位置，只会让它变得更有趣。”

“作为一名边锋，我踢了几场比赛。现在，我开始主要踢左后卫，我很享受这个位置。只要登场，我就会很享受，无论什么位置。但在未来，我仍然左后卫是我的最佳位置。我不会认为这会在近期改变。”

“很明显，阿拉巴已经成为顶级球员很久了，特别是在左后卫位置上。即便他现在更多担任中后卫，他仍然知道左后卫该怎么踢，所以我很乐意接受他的的反馈和建议。”

“他帮了我很多，让我保持良好的竞技状态，他给了我所有的建议，我所有的一切都得益于他在之前的指导。”

新冠病毒疫情让德甲联赛在3月13日进入了停摆，不过有消息称德甲可能会在5月9日恢复，不过所有比赛都将在空场的条件下进球。

阿方索·戴维斯在停赛期间的主要精力是学习德语，在这种情况下，他并不反对在空无一人的体育场进行比赛。

“如果真的发生了，情况将会有所不同。球迷是我们的一部分，但我想这是为了每个人的安全，所以我并不介意空场比赛。”

阿方索·戴维斯的国家队队友乔纳森·大卫在60场职业联赛中为根特打进了30粒进球，并贡献了11次助攻，他已经与拜仁、国际米兰、阿森纳和其他俱乐部联系在了一起。

阿方索·戴维斯认为毫无疑问，自己的同胞能够把这种状态带到德甲。

“乔纳森·大卫有很多特质，你可以看到，他在比利时联赛中一直都在进球与助攻。”

“我想如果他转会来德甲，在这个级别踢球对他来说没有任何问题，能和他一起在国家队踢球是我的荣幸。”