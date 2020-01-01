拜仁新星戴维斯：我想成为一名演员 Tiktok给了我平台

这位年轻的边锋已经对自己的未来做出了规划，当他挂靴退役后，他可能会进军演艺圈。

拜仁慕尼黑新星阿方索·戴维斯承认，在经历了19年的新型冠状病毒疫情危机之后，他希望有一天能够进入演艺圈。

2018年夏天，拜仁以1950万欧元的价格从温哥华白浪队签下了阿方索·戴维斯，并于次年1月在安联球场与新队友会合。

这位19岁的球员已经为德国冠军出场35次，贡献了2粒进球和9次助攻。

其他球队

这位加拿大边锋本赛季一直是汉斯·弗里克阵容中重要的一员，他在2月25日拜仁3-0战胜切尔西的欧冠16强第一回合比赛中表现出色。

外界一致认为只要阿方索·戴维斯能够继续保持状态，他将达到世界级水准，但他最近在社交媒体上发布的视频确让他陷入了麻烦之中。

拜仁球星莱因克尔在接受Zoom电视台采访时透露，他打算挂靴后去好莱坞发展，莱因克尔曾效力于巴塞罗那和托特纳姆热刺队。

“足球是第一位的，但我最终想成为一名演员。我喜欢娱乐大众，而TikTok给了我这样做的平台。”戴维斯表示。

“这不仅让球迷看到了我在球场上的表现，也让他们更多地了解我的个性。在新冠疫情爆发期间，我们都待在家里。”

在得知拜仁对他感兴趣后，这名少年也谈论了他的兴奋之情，那时他还在美国职业足球大联盟成长。

他表示:“有传闻称所有这些不同的俱乐部都在关注我，但我不知道具体是哪些俱乐部。没人告诉我任何事。然后我收到一条信息，拜仁慕尼黑想和你谈谈。”

“我当时想，哦，我的天哪，这是真的吗？这既让人兴奋又让人害怕。我只需要向自己证明，我能够在这个级别的球队中立足。”

当被问及刚到德国见到拜仁的超级巨星时是否感到害怕时，戴维斯回答说:“是的!当我还是个孩子的时候，我就在电视上看到这些家伙，而现在我能亲眼看到他们，和他们一起训练，一起踢球。”

“我很害怕。当罗本向我做自我介绍时，我简直不敢相信。”

目前德甲因新型冠状病毒疫情而停摆，他在过去的几个月里一直按照政府关于社会距离的新规定进行自我隔离。

他补充道:“球队在几周前就开始训练了，所以我很高兴。但是现在的形势很严峻，所以我想我们只能做好自己的工作，待在家里。”