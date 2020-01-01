拜仁攻击线伤病缓解 弗里克愿放缓引援动作

由于莱万和格纳布里已经双双伤愈复出，拜仁主帅弗里克对于冬窗进补的需求也发生了变化。

莱万在去年12月2-0战胜狼堡的比赛中受伤，随后接受了腹股沟手术，未能随队参加在多哈进行的冬训。

而格纳布里是在冬训期间出现的伤情，本周才刚刚恢复完整的训练。

拜仁在冬歇期结束后的首场比赛中将要面对柏林赫塔，莱万和格纳布里都确认可以为南部之星出战。

此前拜仁主帅弗里克曾公开表示，希望能在冬窗进行引援以保证球队能够顺利卫冕冠军。不过队内伤病情况的缓解，令他也不再急于将新面孔带进安联球场。

在周五的赛前新闻发布会上，弗里克说道：“伤病情况有所缓解。莱万和格纳布里都已经回归，格纳布里还换了个新发型！”

“莱万接近100%康复。他毫无疑问是位顶级职业球员。当我们在多哈的时候，他自己也在非常努力地复健。”

“卢卡斯-埃尔南德斯今天也会来到球场参加训练。”

“哈维（马丁内斯）和金斯利（科曼）已经缺席几周了。我们的目标是在二月或者三月的时候，所有人都能够重返球场，因为接下来的几周会非常困难。”

“我的确说过（我们需要引援），但现在事情发生了一些变化。随着格纳布里和莱万的回归，我们已经得到了两个补充。”

“我和哈森之间进行了很愉快的沟通，我们都希望能够成功完成任务。如果转会完成，最重要的是新援们能够帮助我们。我相信哈森和他的球探团队会为我们做到这点。”

“但运作转会必须很谨慎，做任何事都不能凭一时疯狂。”

作为卫冕冠军的拜仁在冬歇期来临前仅排名积分榜第三位。如果纳格尔斯曼的球队在周六击败柏林联，拜仁与领头羊莱比锡的分差将会拉大到7分。

弗里克继续说道：“我们必须有一个好的开始。强势开启下半程对我们来说非常关键。”

“我们所有人都希望做到这点。我们面临这艰巨的任务，需要应付一支防守稳健的球队，我们必须为此做好准备。”

“我们有实力成为冠军。拜仁在过去的一年，在科瓦奇麾下已经证明，他们完全可以追上来。但我们必须一场一场地来考虑这个事。”

“与冬歇期前相比，我现在没感到更大的压力。我很享受与我的团队一起工作，但当然，不论情况怎样，你永远都会处在压力之下。”