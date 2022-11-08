拜仁慕尼黑足球俱乐部将在太仓开办足球学校

拜仁慕尼黑足球俱乐部与太仓市政府达成协议，将共同启动拜仁慕尼黑太仓足球学校项目。

我们很高兴地告诉大家：拜仁慕尼黑足球俱乐部与太仓市政府达成协议，将共同启动拜仁慕尼黑太仓足球学校项目。双方将在未来展开长期合作，慕尼黑与太仓之间持续交流经验；同时拜仁慕尼黑也将派遣青训教练常驻太仓，以支持当地足球事业发展。

拜仁慕尼黑足球俱乐部董事会主席奥利弗·卡恩表示：“中国足球有着巨大的发展潜力，我们也希望通过拜仁慕尼黑太仓足球学校，进一步将潜力挖掘出来。过去这些年，拜仁一直支持中国足球的青训工作，这其中就包括了签约年轻门将刘邵子洋。现在，我们希望随着拜仁太仓足球学校的落地，更好落实这一目标，帮助中国足球发现并培养新的苗子。”

拜仁慕尼黑足球俱乐部负责市场营销的董事安德烈亚斯·荣也对这一合作伙伴关系称赞不已：“继青岛、深圳和太原之后，我们对拜仁慕尼黑太仓足球学校充满期待。拜仁慕尼黑上海办公室和当地的青训教练们，将全力支持太仓，进而带动整个周边地区的足球事业发展，并持续扩大拜仁在中国的品牌知名度。”

太仓市委书记汪香元认为：“太仓坚持扩大对外开放，致力于集聚更多德资项目，不断拓展对德合作的领域。拜仁慕尼黑太仓足球学校以及位于市中心的拜仁慕尼黑展示中心项目落地，将增进双方的体育、文化交流，促进多领域的合作共赢发展。”

太仓地处江苏省东南端，南邻上海，面积约810平方公里，常驻人口97万。近30年来，太仓与德国一直保持密切联系，超过450家德国企业先后入驻太仓市，拥有“德企之乡”的美誉。拜仁慕尼黑和太仓的合作内容，也包括了太仓将派遣代表团访问慕尼黑。此外，未来人们也可以前往太仓市中心的拜仁慕尼黑展示中心，近距离感受和了解拜仁慕尼黑这家国际足坛豪门俱乐部。