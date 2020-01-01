拜仁慕尼黑俱乐部2020奥迪云夏季行

拜仁慕尼黑足球俱乐部正式携手官方合作伙伴奥迪启动一项全球项目，进行奥迪云夏季行的全新尝试。2020年7月25日至8月2日，奥迪云夏季行将会给包括中国在内的全世界拜仁球迷提供一个机会，通过网络实时感受球队的夏季备战。球迷们将可以通过数字平台与俱乐部及球员进行互动，内容包括数字化的的球员签名会，网络端的球迷挑战，以及拜仁球员与其他国家运动员的交流等。除此之外，作为奥迪足球峰会的一部分，拜仁慕尼黑还将在安联球场进行一场友谊赛，具体时间和对手将在之后公布。

拜仁慕尼黑俱乐部董事会主席鲁梅尼格表示：“很遗憾，今年夏天我们无法按计划像往常一样进行奥迪线下夏季行。因此，我们与官方合作伙伴奥迪共同发起了这一次全球性的云夏季行，旨在团结拜仁大家庭的每一位成员，尤其是在全球新冠疫情的大背景下，将拜仁俱乐部与球迷们紧密地联系在一起。我们相信，全世界的拜仁球迷都可以在这个夏天，通过我们的数字平台获取激动人心的内容。”

其他球队

拜仁慕尼黑国际化与战略董事约尔格·瓦克认为：“尽管我们所有人都受到新冠疫情的影响，但在过去的几周里，我们看到了拜仁与世界各地球迷之间的紧密联系。通过这次云夏季行，我们希望表明我们在困难时期也始终与球迷们团结在一起的态度。”

奥迪汽车股份公司市场和销售董事贺熙曼：“这个充满挑战的时代需要我们以特殊的方式应对，从未有任何一家足球俱乐部以如此独特和新颖的方式进行此类活动。我们为可以与拜仁慕尼黑携手开展云夏季行，并为世界各地的球迷创造出如此吸引人以及独特的体验而感到自豪。”

拜仁慕尼黑此次奥迪云夏季行，也将宣告以“全世界最大体育家庭”为口号的一场崭新的全球活动正式开启。拜仁慕尼黑足球俱乐部在全球拥有超过29万名会员和4,400个官方球迷协会，是全世界拥有会员数最多的体育俱乐部。拜仁慕尼黑俱乐部希望这个夏天，能更进一步增进俱乐部内部团结一心的归属感，让拜仁慕尼黑大家庭的氛围变得更浓厚。

近年来，拜仁慕尼黑一直高度重视中国市场，不仅于2016年9月在上海成立亚太办公室，而且一线队分别在2012年、2015年和2017年到访过北京、上海、广州、深圳等城市。原本拜仁慕尼黑计划在今年夏天再次访问中国，但因为疫情不得不改变计划。通过这次史无前例的奥迪云夏季行，拜仁慕尼黑希望继续加强与中国球迷、媒体以及合作伙伴的联系。