拜仁巴萨达成协议 库蒂尼奥租借德甲一年

在两家俱乐部都证实了即将到来的转会后，这位巴西球星似乎准备暂时转会德国。

巴塞罗那和拜仁慕尼黑已经确认，他们已经达成协议，将菲利佩·库蒂尼奥租借给这支德国冠军球队一年，并提供购买选择权。

这名巴西中场自从2018年1月从利物浦加盟西甲冠军球队以来，一直没有给人留下深刻的印象，巴萨一直希望在重组阵容的过程中出售这名身价不菲的球员。

在英格兰转会窗口关闭之前，他曾被多家英超俱乐部看中，但没有任何实质性的进展。现在看来，转会德甲似乎是库蒂尼奥征途的下一阶段。

巴塞罗那机构和体育关系主管、俱乐部官方发言人吉列尔莫·阿莫对Movistar+表示:“我可以确认，在库蒂尼奥(租借给拜仁)的问题上，双方原则上达成了协议。”

在拜仁慕尼黑2-2战平柏林赫塔之后，他们的体育主管哈桑·萨利哈米季奇也确认了这名27岁球员的转会。

“我可以确认鲁梅尼格和我这周都在巴塞罗那，我们已经和巴塞罗那俱乐部以及球员和他的经纪人达成了协议。”萨利哈米季奇告诉ZDF：“我们进行了很好的讨论，我要感谢巴塞罗那。当然，还缺少一些细节，包括体检和签名。这是一份为期一年的租借合同，之后还有购买拜仁的选择权。”

上赛季，在他为巴萨效力的第一个完整的赛季中，库蒂尼奥在54场比赛中打入11球和助攻5次。

此外，加泰罗尼亚豪门与前球星内马尔的转会有着密切的联系，内马尔是库蒂尼奥之前的另一位大牌前锋。

当被问及俱乐部对这名巴黎圣日耳曼前锋的兴趣时，阿莫没有那么积极。

“库蒂尼奥的消息是真的，而且已经出来了，但是对于内马尔来说，最好不要说太多。他是巴黎圣日耳曼的球员，我们今晚有一场比赛，所以我们应该集中精力赢得比赛。”