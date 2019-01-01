拜仁宣布解雇科瓦奇 新帅人选悬而未决

克罗地亚人在周六的比赛中以1-5的比分输给了他的老东家，这使得他在俱乐部的地位岌岌可危。

德甲冠军拜仁慕尼黑主教练尼科·科瓦奇已被解雇。

48岁的克罗地亚人在2018年夏天从海因克斯手中接过了俱乐部的帅位，并在他的第一个赛季就赢得了联赛和杯赛的双冠王，但拜仁在这个赛季一直未能打出最好的状态。

周六，他们以1-5的比分输给了科瓦奇的前东家法兰克福，这一结果也成为了压倒科瓦奇的最后一根稻草。

在这场惨败后，科瓦奇曾在赛后表示自己不会放弃。

“我上个赛季没有放弃，现在也不会放弃。”他在赛后新闻发布会上说：“在这种情况下，你千万不能坐立不安。我带着悲伤和失望离开这里。我不太乐观——我了解这个行业。但我不会放弃。”

在谈到他在安联球场的未来时，科瓦奇说：“我怎么知道？你可能更清楚。我对此无话可说。我的感情并不重要。必须问那些做决定的人。”

现在还不知道谁将取代科瓦奇。而助理教练汉斯·弗利克将在即将到来的与奥林匹亚科斯和多特蒙德的比赛中负责，接下来的国际比赛日将给俱乐部时间来考虑一个长期的任命人选。

包括若泽·穆里尼奥、毛里西奥·波切蒂诺和马西米利亚诺·阿莱格里在内的许多名帅都被联系在了一起，埃里克·滕哈赫、拉尔夫·朗尼克和马克·范博梅尔等人也有可能加入讨论。

随着原定于周日对公众开放的训练课程在短时间内转为不公开性质，科瓦奇的未来在周末已经被炒得沸沸扬扬。在俱乐部官网的一份声明中，科瓦奇自己说：“我认为这对俱乐部来说是正确的决定。比赛的结果，还有我们上次比赛的方式，让我做出了这个决定。我和弟弟罗伯特感谢拜仁在过去的一年半里所做的一切。在此期间，我们的球队赢得了联赛、德国杯和超级杯。那是一段美好的时光。我祝愿俱乐部和球队一切顺利。”

拜仁首席执行官鲁梅尼格说：“我们球队最近几周的表现和结果都表明我们需要采取行动。赫内斯、萨里哈米季奇和我在周日与尼科进行了坦诚而严肃的谈话，最终达成共识，尼科不再是拜仁的主教练。”我们都对这一发展感到遗憾。我想代表拜仁感谢尼科·科瓦奇，感谢他的努力，尤其是上赛季赢得双冠王。”