拜仁官宣新后卫：3500万欧挖角世界冠军

德甲卫冕冠军已经激活了斯图加特后卫帕瓦尔的解约条款，这位世界冠军得主将在今年夏天正式完成转会。

拜仁俱乐部官方宣布，球队已经从斯图加特签下了法国国脚帕瓦尔，这位俄罗斯世界杯冠军得主将在今年夏天正式登陆安联球场。

德甲巨人的体育总监萨利哈米季奇在周三确认了这一消息，拜仁花费了3500万欧元激活了斯图加特中后卫的解约条款。

帕瓦尔在去年夏天跟随法国国家队在俄罗斯加冕了世界冠军。他一共获得6次出场，并且在对阵克罗地亚的决赛中首发打满全场。

在16强4-3击败阿根廷的比赛中，帕瓦尔还打入了一记精彩的凌空世界波，击败C罗和梅西，当选了本届世界杯的最佳进球。

萨利哈米季奇告诉记者：“我可以确认，帕瓦尔将加入我们的球队，并且从2019年7月1日起，与俱乐部签下一份为期5年的合约。”

“帕瓦尔是一位年轻球员，并且是一位世界冠军。我们很高兴也很自豪能够得到一位他这样的球员。”

拜仁正在多哈进行冬训，他们需要为下半程的德甲联赛做好准备。

科瓦奇的球队需要在下半程尽快找会状态，他们与领头羊多特之间仍有6分分差。这也是8个赛季以来，拜仁第一次没能以半程冠军的身份进入冬歇期。

1月18日，拜仁将重返联赛赛场，他们首先要前往客场挑战霍芬海姆。而帕瓦尔如今仍在效力的斯图加特，将在1月19日主场迎战美因茨，斯图加特目前在积分榜上仅排名第16位。