拜仁官宣库蒂尼奥加盟 附带1.2亿欧元买断条款

这位巴西国脚中场将在2019- 2020赛季效力德甲冠军球队，之后才会做出是否永久转会的决定。

菲利佩·库蒂尼奥已经完成了从巴塞罗那租借到拜仁慕尼黑的转会，他与拜仁签订了一份为期一个赛季的合同，其中包括1.2亿欧元(1.1亿英镑/ 1.33亿美元)的购买选择权。

在决定永久转会之前，这位巴西国脚将在2019- 2020赛季效力德甲冠军球队。

拜仁已经支付了850万欧元的租借费用，并同意支付这名27岁球员的全部工资。巴萨一直渴望得到这笔交易，因为他们正在努力将内马尔带回诺坎普。

库蒂尼奥现在已经离开了加泰罗尼亚，他期待着在德国有一个新的开始。

他在拜仁官方网站上说:“对我来说，转会意味着在一个拥有欧洲最好俱乐部之一的新国家的一个新的挑战。我非常期待。和拜仁一样，我有很大的野心，我相信我可以和我的新队友一起实现这些。”

拜仁首席执行官鲁梅尼格说:“我们一直在努力引进菲利佩·库蒂尼奥，我们很高兴能够完成这笔转会。我们感谢巴塞罗那俱乐部同意转会。凭借他的创造力和出色的技术，菲利佩将会立即加强我们的进攻。”

体育总监哈桑·萨利哈米季奇补充道:“菲利佩在巴塞罗那的谈判中向我们明确表示，他绝对想转会拜仁。他是一名世界级的球员，有很强的能力，我们可以把他安排在前锋的很多位置上，所以拜仁的阵容已经获得了更高的质量。”菲利浦·库蒂尼奥将帮助我们实现本赛季设定的宏伟目标。”

库蒂尼奥是在2018年冬季转会窗口从利物浦加盟巴萨的。

他公开承认自己实现了儿时的梦想，转会到了西甲豪门。尽管如此，他在诺坎普的日子并没有像计划的那样结束，他还在为球队的稳定而奋斗。

库蒂尼奥在75场比赛中打进21球，贡献11次助攻，同时也享受着联赛冠军和国王杯的荣誉，但是他并没有发挥出他应有的影响力。

南美人希望在安联球场重新找回他的激情，拜仁在看到里贝里和罗本在合同到期后离开且哈梅斯·罗德里格斯在完成两年的租借后回到皇马后，一直在市场上寻找更多的创造力。